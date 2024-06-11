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陳奕迅中暑昏倒「下巴撞地」！　深至見骨「急縫30針」現況曝光

▲▼陳奕迅摔傷縫了30針。（圖／環球音樂提供）

▲陳奕迅摔傷縫了30針。（圖／環球音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

金曲歌王陳奕迅，近來在各地展開「Fear and Dreams」巡迴演唱會，不過他先前才因喉嚨出狀況，杭州場臨時喊卡，11日又緊急公告原定14至16日、21至23日在重慶的6場演唱會，因陳奕迅中暑暈倒後摔倒受傷，緊急送醫救治後，縫了足足30針，導致演唱會必須延期。

陳奕迅經紀人甘菁菁表示，Eason昨天下午於室外打網球，昨日天氣非常晧熱，打完波後不幸中暑休克暈倒，倒地時下巴撞地受傷。意外發生後Eason立即被送院診治，由於腮骨出現骨裂、下巴傷口深至見骨，一共需縫30多針。下巴的傷口及腮骨需時間復原，醫生估計最少需要休息三星期，所以重慶站的演唱會無法如期舉行，需延期至2025年。有關延期和補償安排，重慶站主辦方上海觀渼文化傳播有限公司，將盡快作出安排，請大家密切留意主辦單位的公佈。

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問到陳奕迅目前情況，經理人Lisa 表示大家不用擔心，他情況穩定，留院接受治理當中，專科醫生為他縫合傷口後，表示情況非常理想，日後下巴應該不會有明顯疤痕，也不會影響他唱歌。目前只是希望癒合得更好，所以要暫停講話及進食48小時，待傷口修復，此外亦需要一段時間令骨裂的部份癒合。

至於Eason的心情，Lisa直言：「受傷後，他心情很是複雜，意外無人可預料，但知道去不到重慶也不開心，怕歌迷擔心自己，又怕他們失望。目前他只得聽從醫生吩咐，希望盡快可以康復。而Eason的家人也一直在醫院陪伴及照顧他，所以請大家不用太擔心，給予時間讓他好好休息，相信他很快可以康復跟大家見面。」
 

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