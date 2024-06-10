2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

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2年前遭陸方打壓！高曼容「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

記者劉宛欣／綜合報導

選美佳麗高曼容曾拿過台灣小姐冠軍，她曾於2022年代表台灣前往馬來西亞參加「2022亞洲環球小姐」競賽，怎料卻因為中國大陸方的打壓，導致她無法上台，讓她當場委屈落淚，近日她參與在印度舉辦的Miss Glam World Winner拿下了世界選美冠軍，開心地在Instagram報喜，寫下「Taiwan 我們做到了」。

▲高曼容拿下世界選美冠軍。（圖／翻攝自高曼容Instagram）

▲高曼容拿下世界選美冠軍。（圖／翻攝自高曼容Instagram）

高曼容10日在Instagram發文曬出手捧冠軍獎盃的比賽照片，開心宣布「我的第一個世界選美冠軍」，她直言沒想過會夢想成真，從家鄉台灣走到世界共花了11年的時間，有感而發道「只有自己知道多麼不容易」，曾經歷過失意、遭受過對選美偏見的眼光，被批評沒後台、不夠漂亮沒資格等等，但她仍自信前行並說「或許我不是最漂亮的 但我願意當最努力的那一個」。

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▲高曼容拿下世界選美冠軍。（圖／翻攝自高曼容Instagram）

▲高曼容在社群網站開心報喜。（圖／翻攝自高曼容Instagram）

高曼容從平凡的女孩成為世界選美皇后，她也給予走在同一條路上的後輩們鼓勵「Believe in yourself，相信自己，你也可以做到」，她認為選美並不像過去只膚淺地看外表，現在的選美比賽更看重國際觀、智慧、膽量、才藝、人緣台步、儀態等等，都沒有想像中簡單，她最後也開心宣布「現在的我在世界各地都有好姐妹了」，還不忘感謝贊助商與親友，並熱血喊話「Taiwan 我們做到了」。

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