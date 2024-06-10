《畢業》露骨床戲開車了！魏化儁撲倒鄭麗媛「激吻出聲」：好好教我

記者劉宛欣／綜合報導

浪漫韓劇《畢業》由鄭麗媛搭檔小11歲的魏化儁（魏嘏雋）主演，兩人從師生關係轉變為同事，漸漸發展出撩人心弦的成熟的姐弟戀，令廣大劇迷心動不已，最新一集終於出現了露骨的親密床戲，讓人看了臉紅心跳。

▲《畢業》由鄭麗媛搭檔小11歲的魏化儁（魏嘏雋）主演。（圖／Hami Video提供）

《畢業》寫實的補教職場引人入勝，劇中男女主角感情仍是最大看點，魏化儁飾演的「李俊豪」曾是慧真自豪的學生，加入慧真的補習班任職沒多久，掉落水濕身的他，在無人的辦公室裡緊偎暖爐對女方直球告白「你不可能沒察覺到，李俊豪的初戀是徐慧真」，接著湊前深深吻上慧真雙唇，「暖爐之吻」成為兩人第一次親密接觸。

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▲鄭麗媛飾演補教名師。（圖／Hami Video提供）

慧真在酒後抱緊男方承認自己的心意，俊豪當晚照顧宿醉的女方，沒有逾矩，但隔天一早對著清醒的慧真說，「我的忍耐心已經到達極限了」，再度捧著慧真的頭深吻，「早安之吻」讓劇迷心臟爆擊，之後兩人開始談起秘密戀愛，俊豪開車送慧真回家捨不得離開，慧真只好主動親吻男方臉頰，俊豪拉住慧真說「老師，這樣還不夠」，又忘情地捧頭「車內熱吻」，三階段親吻不夠，在最新劇情中更多次親到出聲，讓網友害羞直問「到底拍了多少吻戲？」

▲兩人在劇中有著多段吻戲。（圖／Hami Video提供）

最新一集中終於開車！兩人親密床戲害羞露骨，俊豪直接將女方撲倒在床上，狂吻親吻聲超大，引怎料慧真突然剎車把男方踢下床，原來是她聽到俊豪一直叫她「老師」太彆扭「我一聽到你叫我老師，就感覺好像在做壞事！」俊豪恍然大悟噗哧一笑，再度躺上床溫柔回應「我知道了，那現在請好好教我吧！」但慧真害羞躲進棉被說「我...但這個我沒辦法教你。」成人式戀愛讓觀眾凍末條。

▲魏化儁在劇中飾演喜歡老師10年的學生。（圖／Hami Video提供）

《畢業》講述補習班明星講師徐慧真（鄭麗媛 飾）重逢10多年前費盡心力將他送入名門大學的「笨蛋學生」李俊豪（魏化儁飾），然而男方卻辭掉前途似錦的大企業工作，來到女方補習班擔任新人講師，從師生變同事的兩人，譜出一段令人興奮又甜蜜的姊弟戀曲。《畢業》於Hami Video獨家播出，每週日、一更新上架，前6集開放免費看。