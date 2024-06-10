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EXO伯賢再開戰SM娛樂！緊急開記者會：將公開他們惡行　1年內二度鬧翻

記者田暐瑋／綜合報導

南韓人氣男團EXO的成員伯賢離開老東家SM娛樂後，創辦了個人經紀公司「INB100」，CHEN、XIUMIN也是旗下藝人。10日INB100卻突然發聲明指控SM娛樂無視協議書，要求INB100公司交出3人「個人活動銷售額的10%」，氣得INB100決定於10日下午3點召開記者會反擊。

▲EXO-CBX。（圖／avex taiwan提供）

▲EXO-CBX。（圖／avex taiwan提供）

EXO成員伯賢、CHEN和Xiumin組成小分隊EXO-CBX，2023年與老東家SM娛樂鬧出合約紛爭，控訴SM娛樂逼迫藝人簽署奴隸合約，雙方數度隔空交戰，歷經近1個月，3人與SM娛樂聯合發聲明，指出雙方圓滿達成協議，也順利解開誤會，合約關係將持續下去，伯賢今年1月出走，開設個人公司「INB100」，連帶將EXO-CBX帶走，但SM娛樂當時強調與3人仍有團體合約。

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怎料事隔數月卻再度鬧翻，伯賢的「INB100」10日發聲指出：「去年6月EXO-CBX與SM娛樂透過聯合聲明，順利解除了專屬合約，並且和平解決了向公平交易委員會提起的訴訟。當時雙方認為EXO能夠正常活動最為重要，因此通過協商解決了事件，根據當時的協議，藝人個人及CBX的活動都由INB100負責。」

▲EXO-CBX。（圖／avex taiwan提供）

▲EXO。（圖／翻攝自EXO臉書）

然而，INB100表示SM娛樂在無視協議內容的情況下，要求CBX必須交出個人活動收入的10%，INB100提出抗議，但SM娛樂2個多月都未作回應，才決定於10日下午3點將召開記者會揭露SM娛樂的不當行為。此次記者會將由INB100母公司OneHundred的會長車嘉元、INB100代表金東俊及律師等人出席。

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EXO, 伯賢, CHEN, XIUMIN

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