「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

記者田暐瑋／綜合報導

大陸掀起的「周杰倫風潮」熱度不減，越來越多模仿周杰倫的人出現在社交媒體上，其中一名在抖音擁有近百萬粉絲的山寨「黑倫」，更是將模仿行為發揮到極致，甚至舉行巡迴演唱會，據悉最貴的票價高達人民幣3888元（約17400元新台幣），引發廣泛討論。

▲黑倫模仿周杰倫（左）爆紅。（圖／翻攝自微博）



「黑倫」靠著模仿周杰倫爆紅，近期舉辦演唱會，穿著皮外套、戴著耳麥，極力模仿本尊的風格和打扮，一度讓人出現真的周杰倫在舞台上演出的錯覺，演唱會的票價設定也引起了網友們的熱烈討論，位置越前面的票價越便宜，為人民幣500元（約2200元新台幣），中間則是1500元（約6700元新台幣），最後一排竟達到2000元人民幣（約8900元新台幣）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黑倫模仿周杰倫爆紅。（圖／翻攝自微博）



這樣的票價設定逗笑許多網友，笑虧：「最後一排最貴，因為越遠越像周杰倫」、「不是杰倫看不起，黑倫更有性價比」。由於首場演唱會反應熱烈，黑倫的演唱會陸續加場，且最新票價持續飆漲，前排的票價588元（約2600元新台幣），最後面則飆升至3888元（約1.7萬元新台幣），比本尊開唱還要昂貴。

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）