華晨宇演唱會飆高音「震碎腎結石」　粉絲證言瘋傳…醫生給答案

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸歌手華晨宇以獨特的曲風和實力歌喉，深受大票粉絲喜愛。他日前舉辦巡迴演出到香港，竟傳出有觀眾因為他飆高音，連腎結石都被震碎了，消息引發網友熱烈討論，而醫師也對此給出專業答案。

▲華晨宇是眾人公認的鐵肺歌手。（圖／翻攝自微博／華晨宇yu）

一位華晨宇的粉絲發文表示，她的男友在體檢中發現有腎結石，雖然不嚴重，也不影響日常生活，但確實存在。然而，她和男友5月底去看華晨宇的香港演唱會時，看到一半，男友突然轉頭對她說：「我腎結石好像被震碎了，好通透！」女粉絲起初不相信，以為男友只是被華晨宇的演唱震懾到了，沒想到，一回到飯店，男友還真的排出了黃色顆粒物，讓她驚嘆「華晨宇華陀再世嗎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女粉絲補充表示，雖然科學上可能有更嚴謹的解釋，但是華晨宇的演唱會確實讓人震撼，「那個音響！整個靈魂都在震的感覺！還有華晨宇那個聲匣！厲害到失語」她也說，這只是個人經歷，並不是指華晨宇的歌真的有療效，不過PO文仍引發眾多網友討論。

▲▼女粉絲稱男友在聽完華晨宇的演唱會後，腎結石被震碎排出。（圖／翻攝自微博）

據《封面新聞》報導，成都市第一人民醫院泌尿外科主治醫師蔣理海對此表示，類似的情況是存在的，但基本上都是偶然。蔣醫師解釋道，從醫學上來說，聲波是可以對結石產生物理作用，但普通的聲波是無法導致結石碎裂的，而演唱會現場的音響所傳出的高頻率聲波，雖然在某種情況下可以達到類似衝擊波引發結石碎裂的效果，但機率還是非常低。