鍾明軒小紅書被ban！「才開5天」內容全消失　最後發文：笑罵我不怕

記者田暐瑋／綜合報導

網紅鍾明軒近期分享在大陸旅遊的系列影片後，回台灣遭遇了不少批評，因此被戲稱為「祖國美人」，但負面聲浪並未使他停止更新旅遊內容，更開設小紅書帳號，怎料卻被發現帳號才開沒多久就被封殺，再度掀起討論。

▲鍾明軒（圖／翻攝自Facebook／鍾明軒）

鍾明軒不畏爭議，6月4日開設大陸社群網站「小紅書」的帳號，PO出一個吐舌表情符號寫道：「笑罵由人我不怕，小紅書還是要辦。」沒想到帳號才開了5天就突然被禁，點進個人頁面後，系統顯示「因相關投訴該帳戶違反《社群規範》，其內容無法檢視」的標語，內容全數遭到刪除。

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▲鍾明軒小紅書帳號被封禁。（圖／翻攝自Threads）



對此，有網友推測，鍾明軒可能是在個人主頁放上了個人信箱，觸犯了小紅書禁止「帳號訊息曝光」的規定，進而導致帳號被封。鍾明軒先前坦言沒辦法接受「祖國美人鍾明軒」這個封號，因為他認為「祖國」這詞是各自表述，他要當也要當這整個中華民族裡面的美人、整個華人圈的美人，同時也強調，現在開始別叫他祖國美人，「誰要跟你在那邊矮化自己，請叫我中華美人。」

鍾明軒近日繼續更新二訪大陸的心情，直言「更喜歡了」，表示遇到大部份中國人都很友善，也很喜歡當地食物，坦言出發前謹記在當地講話要小心，實際上狀況沒他想像中的嚴重，結論表示：「我們可以討厭他們的政府，但是我們為什麼要討厭他們的人民？為什麼要與他們人民為敵？」卻仍引發爭議。

▲鍾明軒小紅書帳號被封禁，網友討論。（圖／翻攝自Threads）