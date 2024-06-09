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法院認證家暴！夏克立「沉默1天二度發聲」揭封口現況　黃嘉千獲保護令

記者田暐瑋／綜合報導

黃嘉千與夏克立自2021年12月起的婚變風波持續至今，8日黃嘉千獲得士林地院發出的保護令，「保護令已核發，真的要替嘉千感謝司法的協助，證明這是最好的選擇，而最終獲得司法的保護。」內容判定夏克立家暴事實成立，對此，夏克立9日也對外公開發聲。

▲▼夏克立、黃嘉千。（圖／翻攝自臉書）

▲夏克立黃嘉千。（圖／翻攝自Facebook／Chris Downs、黃嘉千 Phoebe Huang）

夏克立對於保護令的發放，第一時間表示不方便說明，直到9日才發表聲明，「感謝大家的鼓勵和關心。我不允許公開發言或為自己辯護，否則我會被逮捕。祝端午安康，與家人度過平安且快樂的時光。」並PO出一張粽子的應景照。據《自由時報》報導，經紀人證實黃嘉千拿到法院核發的保護令，內容判定夏克立家暴事實成立。

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▲夏克立發聲。（圖／翻攝自夏克立IG）

▲夏克立發聲。（圖／翻攝自夏克立IG）

在這場長達1年多的官司中，黃嘉千和夏克立的婚姻問題屢屢成為公眾焦點，黃嘉千與夏克立5月曾赴士林地檢署開庭，疑因黃嘉千不滿夏克立洩漏其個資因而提告，當時兩人面對媒體提問，皆保持沉默。他們自2022年7月爆16年婚變，雙方不時隔空交火各執一詞，這對怨偶的家事官司開打超過2年尚未落幕，全案仍由士林地院家事法庭審理中。

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