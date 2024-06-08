余文樂新片砸1.5億預售票房竟「不到30萬」！陸媒評：暑假第一炮灰

記者劉宛欣／綜合報導

香港男星余文樂婚後定居台灣，近年來鮮少推出作品，過去出演過的《無間道》系列和《頭文字D》等深受大眾喜愛。近來，他專注於自家時裝品牌發展多年後，終於重返大銀幕，新片《絕密任務》將於15日在中國大陸正式上映，該片投資高達1.5億元人民幣，作為年度大作，不少影迷都相當期待。

▲余文樂時隔多年回歸大銀幕。（圖／翻攝自余文樂Instagram）

然而，《絕密任務》市場反應似乎並未達到預期，自開放預售至今，預售票房尚未突破6萬元人民幣（約26.8萬台幣），遠低於期望。相較於同期上映的其他片如日本人氣動畫《排球少年！！》劇場版的預售票房已達700萬元人民幣（約3130萬台幣），差距相當驚人。陸媒甚至分析稱《絕密任務》可能成為「暑期檔第一部票房炮灰」。

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▲《絕密任務》預售票房超慘。（圖／翻攝自微博）

《絕密任務》由盧靖姍與余文樂主演，盧靖姍有「女版吳京」之稱，影片也是根據真實事件改編，增添了一定的現實感和說服力，然而，即便背景故事引人入勝，觀眾的興趣似乎仍然有限。該片在2020年9月開拍，經過了4年才正式上映，單看預售票房，觀眾的期待似乎未達到製作方的預期，也使得余文樂這次復出面臨挑戰。