陳明珠燦笑同框邊佑錫！　私下互動曝光大讚：百分百敬業

記者王靖淳／綜合報導

南韓演員邊佑錫憑著戲劇《背著善宰跑》爆紅，今（8）日在台大體育館舉辦兩場粉絲見面會，湧入千名粉絲到場支持，足見其高人氣。為此，主持見面會的女星陳明珠，事後也透過IG限動分享，一張與邊佑錫在後台的合照，同時也透露私下的互動。

▲陳明珠PO出自己與邊佑錫在後台的合照。（圖／翻攝自Instagram／smile_chu_chen）

透過陳明珠PO出的內容可見到，她身穿一件黑色連身裙，完美展現優雅又時尚的風格，並對鏡頭露出燦爛的笑容，表情非常開心且興奮，顯示出對這次合照的重視及喜悅。邊佑錫則穿著一件亮藍色外套、內搭白色上衣，整體造型簡潔而不失亮點。他面帶溫暖的微笑，左手拿手機進行自拍，身體稍微傾向陳明珠，彼此互動自然且親切。

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▲陳明珠發文分享主持邊佑錫見面會的心情。（圖／翻攝自Instagram／smile_chu_chen）

陳明珠在文中分享，這不僅是邊佑錫第一次的亞洲巡迴粉絲見面會，也是她第一次主持見面會，她坦言這比主持大型典禮還更不容易，同時也分享，自己在邊佑錫身上看到百分百的敬業，認為對方不僅做足準備，更感受到他對粉絲的愛。最後，陳明珠感謝所有的幕前幕後工作人員，同時也表示，希望主持有做到讓大家滿意。