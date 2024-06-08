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Tank演出一半「突中斷1分鐘」！　超大咖「金曲歌王」助陣全場炸了

▲TANK呂建忠台北開唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲TANK呂建忠台北開唱。（圖／記者林敬旻攝）

記者翁子涵／台北報導

歌手Tank今晚（8日）在台北國際會議中心開唱，不過他因飽受先天性心臟病所苦，不僅演出前先吃藥控制、在台上準備椅子休息，部份歌曲也幾乎有一半以上都交由歌迷大合唱，現場更請來醫護人員和救護車隨時待命，令歌迷心疼，而唱到《兩點十分》前，硬體也突然出狀況，現場麥克風和樂器都沒有聲音，讓現場乾了快1分鐘才恢復正常，唱到一半，嘉賓李玖哲也驚喜現身，掀起全場尖叫聲。

▲▼ Tank邀請李玖哲擔任嘉賓。（圖／iMe TW提供）

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▲▼ Tank邀請李玖哲擔任嘉賓。（圖／iMe TW提供）

▲TANK呂建忠台北演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

Tank唱到《兩點十分》時，李玖哲現身舞台加入合唱，引來台下歡呼連連，事實上，2人是舊識，在大陸同一個經紀公司，也是兩人首度公開同台，更是TANK這次巡迴演出首次有嘉賓登場。

彼此寒暄後，Tank笑說：「我們之前沒有那麼熟，有一次他看到我就說Tank你可以幫我寫歌嗎？我就非常開心說好啊，結果後來就忘記這件事，欠一首歌欠了好久。」之後2人在校園碰頭，又再度被李玖哲摧歌，「所以我就寫了《兩點十分》，這首歌一直都沒有發表，後來就給別人唱了。」李玖哲一聽則打趣作勢生氣要離開。

李玖哲笑說：「他給我聽了很多歌，問我這首歌適合誰，我說適合我啊，雖然不是寫給我的，但很適合我的聲音，謝謝你花了十幾年寫這首歌給我。」而日前李玖哲替電視劇《時光正好》演唱的歌曲《細數沙漏》也是由他與TANK一起譜曲的新歌，「很感謝可以認識Tank，我小時候就聽他的歌長大，我相信他也是聽我的歌長大的，我們就像好兄弟，都彼此鼓勵禱告，希望大家可以多支持Tank，她是很棒的藝人，我也很榮幸可以當他的嘉賓。」接著獨唱經典歌《我會好好過》，讓全場聽得如癡如醉。
 

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