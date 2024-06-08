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《天空之城》金寶羅結婚！嫁大6歲導演　金惠奫義氣到場再奔機場 

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女演員金寶羅過去參演戲劇《天空之城》，飾演成績優良好學生「金慧娜」，現年28的她，日前宣布與大6歲導演趙巴倫（Ba Reun Jo）結婚，兩人交往3年於8日完婚，好友金惠奫雖然下午有海外行程，仍到場祝賀，戲劇播畢6年還是維持好友誼，她的現身令全場驚呼連連。

▲▼ 《天空之城》金寶羅結婚！嫁大6歲導演　金惠奫義氣到場再奔機場 。（圖／翻攝自IG）

▲▼《天空之城》金寶羅8日結婚，嫁給大6歲導演。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 《天空之城》金寶羅結婚！嫁大6歲導演　金惠奫義氣到場再奔機場 。（圖／翻攝自IG）

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金寶羅8日與導演趙巴倫（Ba Reun Jo）結婚，婚禮非公開，只有邀請親朋好友到場同歡，她在演藝圈人脈極廣，祝歌由摯友AKMU（樂童音樂家）秀賢獻唱成始璄的歌曲〈we make a good pair〉，《上流戰爭》陳智熙、《二十五，二十一》李宙明、趙賢雅等好友都到場。

《天空之城》金寶羅結婚！嫁大6歲導演　金惠奫義氣到場再奔機場 。（圖／翻攝自chuckcheol IG）

▲金惠奫義氣到場參加婚禮再奔機場 。（圖／翻攝自chuckcheol IG）

金寶羅所屬經紀公司3月承認，「Noon Company公司旗下演員金寶羅將在6月結婚，未婚夫是電影導演趙巴倫，兩人以對彼此的信任為基底，在交往3年後決定修成正果，結為美好的果實」，婚禮預計邀請兩位新人的親朋好友，並以非公開方式進行。

公司也代為發聲表示，希望粉絲依舊能在金寶羅未來的道路上支持與祝福，藝人也會以更好得作品回報大眾給予的關心。

▼金惠奫參加婚禮完再奔機場 。（影／取自Newsen）

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金惠奫, 金寶羅, 天空之城, Sky Castle, 趙巴倫

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