Energy合體掀回憶殺！王傳一被問「可米小子復出」　哽咽：不可能了

記者蕭采薇／台北報導

王傳一、賴雅妍在台劇《秘書俱樂部》五度合作，7日晚間舉辦殺青宴。王傳一現場與媒體分享近況，透露去年「被告了兩次。」他也聊到近來也陷入官非的好友賀軍翔，但對方兩年前訊息「已讀不回」後就沒聯絡，至於另一位好友楊丞琳頻被網友攻擊，他也表示，能理解對方的決定。

▲《秘書俱樂部》王傳一與賴雅妍五度合作。（圖／TVBS提供）

王傳一和賀軍翔、楊丞琳當年合作偶像劇《惡魔在身邊》，近來賀軍翔被控「妨害性自主」，案件仍在調查中。王傳一坦言：「有看到新聞，但不清楚情況。我們上次見面就是前年跟楊丞琳的聚會，後來我邀他來我節目，但他已讀不回，可能不想來吧？後來就沒有連繫了。」

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但他仍力挺賀軍翔：「我還是相信小美（賀軍翔）啦！他也是潔身自愛的人。」而《惡魔》女主角楊丞琳這幾年進軍對岸，卻連連因在節目上失言，或是上陸綜唱歌、跳舞表現不佳，以及轉發央視微博等行為，幾乎天天被網友嘲諷。

▲王傳一、楊丞琳、賀軍翔當年合作《惡魔在身邊》，前年一度久違合體。（圖／翻攝自Facebook／楊丞琳）

對此王傳一表示，相信楊丞琳出道多年，「面對這種東西她都可以順利挺住。」而這些年楊丞琳把事業重心放在對岸，因此發言也常被網友檢視，王傳一也認為，她婚後心態有所轉換，「就是自己的選擇，如果我了娶一個內地太太，我也會把重心放過去，我們是超過15年以上的戰友，就是祝福。」

近來男團Energy合體復出，歌迷也受到「回憶殺」感召回爐，演唱會場場秒殺。同樣是男團出身的王傳一，被問到可米小子是否也有機會合體，他哭喪著臉，佯裝哽咽的說：「不要講了，現在沒辦法。」因為隊中成員安鈞璨、申東靖已離世，張庭瑋、許君豪也已退出演藝圈，「剩我跟曾少宗出來唱很怪吧！」

▲賴雅妍（中）在劇中陷入與王傳一（左）、張軒睿（右）的三角戀難題。（圖／TVBS提供）

已不是偶像的他沒有偶像包袱，問什麼都接招，但劇中班底另外兩位鮮肉帥哥張軒睿和管麟，則還有所顧忌。張軒睿被問及和柯震東經紀人「潔西卡」交往兩年，是否有意邁向下個階段，他害羞的說：「沒有這麼快啦！」但也坦言有見過雙方的家長。

▲修杰楷、曾莞婷、管麟在劇中是三角戀。（圖／TVBS提供）

而管麟被問到感情狀況，他先是回答：「我有（對象）啊！」但在媒體追問下又改口：「是有心儀的對象，目前還只是朋友。」他與曾是同門的女藝人吳季璇曾被拍到親密互動，是否對方就是真命天女，是否已經交往？管麟支支吾吾的說：「一定要這麼明確嗎？」最終只認對方是「好朋友」。