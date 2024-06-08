林美秀拖病體到靈堂上香　王彩樺哽咽擔心邱瓈寬身體

記者葉文正／台北報導

億萬票房導演邱瓈寬(寬姊)93歲慈母離世，海內外好友紛紛到靈堂上香，今日午後包括王彩樺、林美秀等合作《大尾鱸鰻》班底也親到現場，林美秀日前才被診斷有後天性血友病，但她仍拖病體前來，王彩樺則是非常擔心邱瓈寬身體，提到寬姊的狀況，王彩樺也哽咽希望她要好好放下跟休息。

▲林美秀與先生張熙明前往邱瓈寬母親靈堂弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

「保庇天后」王彩樺表示，「因為受到寬姊很多照顧，拍過很多電影，到現在得到寬姊幫忙跟提攜，只是邱媽媽走得比較突然一點點，第一時間就有聯絡寬姊，當時她聲音非常虛弱，感覺她已經哭得很難過，很不捨，我跟她說一定要加油，很關心她的身體，請她節哀，也真的瘦很多，我們剛剛看到，她今天有好一點點，聲音有比較好一點。」

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▲王彩樺前往邱瓈寬母親靈堂弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

林美秀到場時，外型看起來有點憔悴，畢竟她也是帶著病體前來，她罹患血友病後，目前仍在治療中，美秀姊說：「今天來看邱媽媽，希望寬姊心情可以放下，邱媽媽九十三歲很好命，希望寬姊可以放下，也盼望邱媽媽保佑全家順利平安，我的身體也會顧好，不會讓大家操心。」

▲伍佰前往邱瓈寬母親靈堂弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

搖滾天王伍佰今天輕裝簡便現身，到靈堂向寬姊致意，不過他離開時全程不發一語，略有鬍渣的臉似已經歷滄桑，在記者提問下，神情哀傷酷酷地直接上車離開。