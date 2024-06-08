金喜善15歲愛女神似金高銀！　昔被嫌「沒遺傳到媽媽美貌」

記者王靖淳／綜合報導

46歲「南韓第一美女」金喜善2007年和富商朴周永結婚，婚後生下女兒朴妍雅（Irene），早年朴妍雅曾和媽媽一起拍雜誌，不過卻遭部分酸民嫌醜，現年15歲的她，時常出現在媽媽的社群媒體上，不少人在看到近照後，都紛紛驚呼神似女星金高銀。

▲金喜善有「南韓第一美女」封號。（圖／翻攝自Instagram／lovely.katie.k）

事實上，朴妍雅當年曾得到「沒遺傳到媽媽美貌」的批評，使金喜善事後就越來越少曝光愛女的長相，如今隨著朴妍雅長大，金喜善開始會在社群分享母女私下互動畫面，雖然看不到女兒的正臉，但透過其中幾張照片可見到，朴妍雅似乎遺傳到金喜善的高挑身材，年僅15歲的她幾乎和167公分的媽媽一樣高。

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▲金喜善會在社群分享母女日常。（圖／翻攝自Instagram／lovely.katie.k）

此外，朴妍雅目前人在國外求學，個性低調的她即便辦了社群帳號，卻不常在上面發文，只有偶爾會透過限時動態分享生活，但從未露出正臉。不過，朴妍雅最近被發現，她將原本露出側臉的大頭貼照，改成拿手機對著鏡子的自拍照。照片中，朴妍雅身穿1件橘色上衣，頭髮染成淺色挑染，手上還擦了白色指甲油，完美展現有個性的風格。

▲金喜善女兒不常在IG發文。（圖／翻攝自Instagram／ka.ir._）