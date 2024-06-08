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峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

記者葉文正／台北報導

知名大導邱瓈寬(寬姊)媽媽日前因病離世，演藝圈好友都到靈堂上香，啦啦隊女神峮峮今天也親到寬姊媽媽靈堂致意，並慰問寬姊長達半小時之久，峮峮說：「其實就是來抱抱寬姊，叮嚀她好好吃飯，好好睡覺，看到她日漸消瘦很心疼。」

▲峮峮前往邱瓈寬母親靈堂弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

▲峮峮前往邱瓈寬母親靈堂弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

峮峮今天剛好啦啦隊工作輪空，於是趁工作空檔到靈堂，峮峮表示：「寬姊是對後輩很好的大姊，我們長期受到她照顧，經紀公司也跟寬姊有合作，希望寬姊可以好好吃飯，好好睡覺，我剛就希望她可以朝我邁進，像我一樣愛吃，希望她身體可以更健康，畢竟這個事情是大家有一天都可能遇到的情況，也希望給予她好的能量。

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▲峮峮前往邱瓈寬母親靈堂弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

▲峮峮一身黑色造型。（圖／記者林敬旻攝）

峮峮說好長一段時間沒有看到寬姊，覺得寬姊好像瘦了一半，寬姊還說有嗎，我吃很多，其實也瘦一陣子了。

▲峮峮前往邱瓈寬母親靈堂弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

▲峮峮勸寬姊要好好吃東西。（圖／記者林敬旻攝）

峮峮說經紀人小乖也透露，「因為寬姊跟心湄姊都是好友，寬姊也跟心湄姊說，要多照顧峮峮哦，寬姊只要有適合工作都會照顧後輩，我從小是模特兒，寬姊也都很照顧我們，啦啦隊員們也常常上心湄姊的節目，都是寬姊提攜後輩之故，峮峮最近是連續三天錄影，她說想要來看寬姊，想要抱抱她，怕她沒有好好睡覺。」

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