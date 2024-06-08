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Apink恩地遭騷擾544次提告！　女私生被判刑「竟不認罪提上訴」

記者張筱涵／綜合報導

韓星鄭恩地被50幾歲的趙女長年騷擾決定提告，今年1月一審結果為有期徒刑1年、緩刑2年和罰款等懲處。沒想到趙女竟然不承認罪行並提出上訴，二審將於7月進行。

▲▼恩地。（圖／翻攝自Instagram／artist_eunji）

▲恩地遭趙某騷擾許久。（圖／翻攝自Instagram／artist_eunji）

鄭恩地被趙女騷擾長達1年多的時間，時常收到騷擾簡訊外，就連工作場合和私人領域的住處也都會看見對方的身影，實在不堪其擾，最終在2021年8月透過經紀公司提告。今年1月一審結果出爐，趙女被判有期徒刑1年、緩刑2年、罰款韓幣10萬元（約台幣2500元）、120小時社會服務和40小時犯罪預防講座。

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當時法官就說，「被告人的罪行性質惡劣，受害者因此遭受了相當大的精神衝擊、痛苦、不安和恐懼，且被告人否認犯罪，未表現出反省之意」。沒想到趙女在判決後仍認為自己無罪，便決定提出上訴，二審將在7月進行。

事實上，趙女從2020年3月起，就不停透過簡訊和社群軟體私訊功能騷擾鄭恩地，陸續傳送了多達544條訊息，內容包括「請讓我成為妳的管家，妳的伴侶」。不只如此，本身從事外送行業的她還在2020年5月騎車跟蹤鄭恩地的保母車，更在2021年7月被警方發現她在鄭恩地家前埋伏。

鄭恩地公司出面處理後，趙女曾承諾不會再有騷擾行為，但私下卻還是不停傳送相同的騷擾訊息，最終在2021年8月被告。鄭恩地本人在2021年12月3日停止使用付費聊天軟體Bubble時，就曾說因部分粉絲無法區分公私領域，儘管她認為是和粉絲能互動的重要管道，但還是沒辦法再繼續了。

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