曾莞婷自爆「和上司有一腿」尺度不得了！　私下讚爆修杰楷：好想帶著他

記者蕭采薇／台北報導

台劇《秘書俱樂部》3月開拍至今，終於順利殺青，7日殺青宴上，製作人修杰楷和王傳一、賴雅妍、曾莞婷、黃尚禾、張軒睿、楊晴、管麟都到場同歡。賴雅妍在劇中陷入與王傳一、張軒睿的三角戀難題，她表示戲中的尺度大到甚至聘請了「親密指導」，曾莞婷更爆料尺度「真的不得了！」

▲《秘書俱樂部》（左起）修杰楷、曾莞婷、管麟在劇中是三角戀。（圖／TVBS提供）

職場戀情是《秘書俱樂部》的一大亮點，不但賴雅妍為了親密戲做飲食控制，曾莞婷與修杰楷、管麟也是另一組三角戀，再次與修杰楷合作的曾莞婷笑稱：「我在戲裡是跟上司有一腿，要相比激情尺度的話，我只能說《親愛壞蛋》是小兒科版，《秘書俱樂部》真的不得了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曾莞婷欣賞製作人修杰楷的工作效率。（圖／TVBS提供）

在歡樂的殺青宴席中，修杰楷表示《秘書俱樂部》的殺青令他非常不捨，在台上一度哽咽，他說：「從劇本發想到選角、組團隊，從開鏡一路到殺青，長時間經歷這些才知道製作一部戲真的很辛苦。」眾人也虧修杰楷在片場有如教官，緊盯著拍攝進度，製作費在嚴格控管下並未超支。

▲賴雅妍特別為了親密戲做了飲食控制。（圖／TVBS提供）

曾莞婷說，常在片場聽到修杰楷說：「可以了、超時了、快一點、不要再討論了、不要再加詞了。」讓他忍不住虧對方：「到底是多想回家？」而剛升為人父的黃尚禾還在育兒的艱辛階段，反而把工作當放假，他開玩笑說：「這部戲唯一的缺點，就是拍攝時間太短了。」

▲王傳一稱最喜歡跟修杰楷拍戲。（圖／TVBS提供）

至於沒超支，王傳一開玩笑說：「因為我們（酬勞）都算很便宜啦！」修杰則說自己是拿最低的，那麼最高的是誰？修杰則四兩撥千斤說：「大家都一樣，一視同仁。」卻讓一旁王傳一吐槽：「你要我跟管麟一樣嗎？這怎麼行呢？」

▲黃尚禾首次與楊晴合作，透露有著「不純的愛」。（圖／TVBS提供）

不過大家都誇修杰楷很注重拍攝效率，並調皮的模仿起來，「他會說『請問在等什麼？來，錄！錄！錄！』他也沒有在生氣哦！」讓曾莞婷大讚：「我好希望每一部戲都帶著他哦！」修杰楷則說：「我新人的時候也常常在等，有時等一整天也沒拍到，不知道在等什麼，但那時也不敢問。」快、狠、準的魄力，甚至被封是「劇劇圈乃哥」。

▲《秘書俱樂部》殺青宴，製作人修杰楷和王傳一、賴雅妍、曾莞婷、黃尚禾、張軒睿、楊晴、管麟都到場同歡。（圖／TVBS提供）