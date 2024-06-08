賴薇如富國島辣曬比基尼　子宮外孕痛失寶寶：人生沒有過不去的坎

記者劉宜庭／綜合報導

女星賴薇如3月做試管嬰兒，沒想到竟子宮外孕痛失寶寶，經過一段時間的休養後，除了恢復正常工作，近日更出國散心，曬出一系列性感比基尼照，她表示：「人生沒有過不去的坎，我預謀已久的快樂，出國治百病。」

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▲賴薇如富國島辣曬比基尼。（圖／翻攝自賴薇如臉書）



6月初，賴薇如出國旅行，選擇了當紅的富國島，開啟了自己的療癒之旅：「這期間也是富國島的梅雨季，很幸運在這裡天天都是好天氣。」這次旅行，她不想趕任何行程或觀光，只想放空、吹風、聽海、曬太陽，並記錄下美麗的瞬間。

▲賴薇如出國度假。（圖／翻攝自賴薇如臉書）

後來，賴薇如持續分享她在富國島的度假生活，期間更曬出一系列比基尼辣照，穿著鮮紅色泳裝下水，在泳池擺出各式性感姿勢，火辣撩人畫面引來超過5千人按讚。她說：「每次出國都以為自己很會拍照，其實只是景美，隨手拍！」她喜歡大自然的調色盤，並表示「有光可曬就有圖可曬」，將度假生活的點點滴滴呈現給粉絲們。

前陣子，賴薇如痛失寶寶，曾經發文透露，這幾年來一直為了生孩子的事忙碌，不是在看醫生，就是在前往醫院的路上。她感慨地說：「是時候停下腳步，接下來想回到以前說走就走，逍遙自在的日子！」決定調整身心靈，重新出發。

▲賴薇如經過一段時間調養，已經可以正常上工。（圖／翻攝自賴薇如臉書）