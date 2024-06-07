Paul曬「有頭髮＋白西裝」年輕舊照　高顏值掀驚呼：以為韓星！

記者蔡宜芳／綜合報導

男星Paul（朱柏仰）曾在美國華爾街工作多年，後來回到台灣，並進入演藝圈發展。他6日在社群提到，最近因為黃仁勳來台，很多人都在討論黃仁勳的美食地圖，Paul除了分享在美台人回家時必做之事，也曬出以前年輕時「有頭髮」的舊照，引網友歪樓狂喊「以為韓星」。

▲Paul現在都是以光頭造型示人。（圖／翻攝自Facebook／Paul與咪咪的朱式會社）

Paul在貼文中透露，當年因為在美國弄頭髮價錢昂貴又不好看，所以回台灣時，他一定會預約髮廊剪頭髮，而另一件重要的事就是和朋友把每天四餐都約滿，「黃仁勳吃到我朋友的私廚沒時間吃只能塞個下午空檔去喝個雞湯，那是再平常不過的回台美人回國日常了。」

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此外，Paul也分享自己年輕時的照片，當時的他不僅留著一頭黑髮，五官也相當清秀英俊，一身白西裝十分帥氣。他透露，自己三十年前剛到美國，為了參加妹妹的畢業典禮，馬上就去購物中心買了白西裝和背心，「沒想到這身標準配備，二十年後也讓咪咪（老婆）一見鍾情。」

▲Paul曬出舊照。（圖／翻攝自Facebook／Paul與咪咪的朱式會社）

Paul的貼文發出後，大票網友都將焦點放在他的帥照上，眾人紛紛留言「有頭髮的Paul哥好帥」、「我以為是哪個韓國的男星耶」、「我以為看到黎明」，連好友何妤玟都現身表示：「我以為這是吳彥祖欸！」Paul則幽默笑說：「帥是一個字，但他只跟了我上半輩子。」

▲Paul透露老婆經常會說起第一次見面，覺得他穿西裝很帥的回憶。（圖／翻攝自Facebook／Paul與咪咪的朱式會社）