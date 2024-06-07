張學友「染RSV失聲」取消演唱會！醫曝：嚴重恐引發肺炎、心肌梗塞

記者劉宛欣／綜合報導

現年62歲的歌神張學友原定於今晚繼續於台北小巨蛋展開第4場演唱會，怎料卻因呼吸道感染「RSV病毒」，在開演前4小時臨時宣布6月7、8、9日的3個場次取消，讓廣大粉絲錯愕。家醫科醫師洪暐傑透過粉絲專頁分享了相關報導，並對RSV病毒進行介紹，指出RSV嚴重的話可能會引發肺炎、心肌梗塞。

▲張學友接下來的3場台北場演唱會取消。（圖／JDS 提供）

洪暐傑指出RSV病毒會造成呼吸道感染，輕微症狀與一般感冒相似，包含流鼻水、鼻塞、咳嗽、打噴嚏、偶爾伴隨發燒、肌肉痛，嚴重的情況下，可能引發肺炎、心肌梗塞、心衰竭惡化，甚至是死亡。RSV病毒感染對每個年齡層以及不同病史的患者影響不盡相同，不過一歲以下的早產兒、6個月以下嬰兒、年長者、氣喘孩童、免疫系統疾病患者、肺部或心臟病患者是重症高危險群。

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▲張學友感染RSV病毒。（圖／JDS 提供）

不過，洪暐傑也透露「RSV病毒的傳染力強，重症與死亡率不高，幼兒與年長者、慢性病患感染機率明顯增加，重症以及死亡率也較高」，勤洗手、戴口罩以及打疫苗，都能預防感染造成的重症機率。

張學友台北場演唱會突然因病取消，讓歌迷相當傻眼，他本人透過唱片公司致歉後，主辦單位也火速祭出退票、補償方案，觀眾可選擇不退票，原票券轉換為2025年張學友「60+」台北演唱會同價位門票，選擇退票者可向KKTIX申請退款，此外還可憑各項證明申請交通費、住宿費補償，詳情可至「超級圓頂」臉書粉絲專頁查看。