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張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

▲▼張學友因病臨時停辦演唱會。（圖／環球音樂提供）

▲張學友因病臨時停辦演唱會。（圖／環球音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

62歲「歌神」張學友今晚原訂將在台北小巨蛋展開第4場《張學友60+巡迴演唱會》，不料卻因呼吸道感染，在開演前4小時臨時宣布6月7、8、9日場次均停辦，讓不少粉絲錯愕不已，張學友也透過環球親自發聲向粉絲道歉，主辦稍早也公布退票及相關補償方案。

超級圓頂發文全文：

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【TOYOTA 張學友60＋巡迴演唱會 台北站】6月7、8、9日場次退票及補償方案公告
因張學友先生經醫師診斷為呼吸道感染、醫囑須進行必要的休養，對6月7、8、9日場次已購票的朋友們所造成的不便，為此我們深感抱歉，並提出以下方案：
一. 選擇不退票者，可轉換為2025年張學友60+ 台北演唱會同價位門票，請務必保留您的票券以茲憑證。
二. 選擇退票者，由購票會員本人向KKTIX提出申請後，將票款退至購票會員本人的帳戶，相關退票方式請洽詢https://dometw.kktix.cc/events/cd6e37d2。退票申請日期：自6月11日中午12:00起至6月24日23:59，已購票者未於退票日期前提出視為不退票。
三. 持有6月7日票券觀眾且申請退票者，偕同購票會員本人提出申請，可申請補償方案如下：
1. 交通費：必須同時提供下列兩者憑證，申請交通費補償
憑證一：來自雙北地區（台北市、新北市）以外縣市居住地證明, 例：水費/電費/電信費帳單等任一即可。
憑證二：可提供高鐵票/火車票/客運票(乘車日期以演出前日、演出日、演出次日等三日為限)之購票憑證者。
2. 住宿費：必須同時提供下列兩者憑證，申請住宿費補償
憑證一：來自雙北地區（台北市、新北市）以外縣市居住地證明, 例：水費/電費/電信費帳單等任一即可。
憑證二：需提供住宿地點於雙北地區及住宿日期為6月7日演出日當晚的住宿憑證。
3. 補償費用限高鐵票/火車票/客運票，雙北地區住宿費用，不含期間所衍生的費用，如餐飲及其他車資。
4. 需寄回相關乘車憑證、住宿費發票，郵寄地址，圓頂工作人員再審核完成後，以e-mail或電話通知。
5. 所有憑證確認後，將補償費用以匯款方式至觀眾本人帳戶。
四. 補償費標準
1.高鐵票/火車票/客運票：依所搭乘車票票面金額實支實付。
2.住宿費用以新台幣6000元(含稅)/每房每晚為上限。
3.住宿訂單初始成立時間，不得晚於6月7日19:30時。
五. 請於6月11日12:00起以電子郵件提供補償方案所需憑證，並留下姓名與方便聯繫的電話至JCTaipeiRefund@gmail.com
六. 如有其他任何問題，請以文字簡訊留下您的聯絡方式（專線僅提供簡訊聯繫）
0967-002-016（遠傳電信）
0967-002-017（遠傳電信）
0967-002-018（遠傳電信）
0901-001-581（台灣大哥大）
0901-001-582（台灣大哥大）
0901-001-583（台灣大哥大）
0911-813-964（中華電信）
0911-814-025（中華電信）
0911-814-043（中華電信）
感謝您的諒解，如有未盡事宜，將陸續公告補充。
超級圓頂工作人員2024.06.07
 

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