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「戲說一姐」陳小菁轉當製作人　嘆新人甩臉色：直接對我翻白眼

記者蕭采薇／台北報導

本土劇女星陳小菁演過多部《戲說台灣》的單元，有「戲說一姐」之稱。不過她近期轉幕後擔任製作人，她澄清不是不演台八，「一切要看公司的安排。」她當製作人會親自盯剪接，深怕哪個地方做不好，給自己的壓力頗大。陳小菁也感嘆，現在年輕演員比較自我，甚至直接對她翻白眼。

▲▼陳小菁出席《戲說台灣》歡慶五千集暨《天燈媽祖》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲本土劇女星陳小菁演過多部《戲說台灣》的單元，有「戲說一姐」之稱。（圖／記者李毓康攝）

提到擔任製作人最辛苦的地方，陳小菁笑說：「最怕遇到年輕演員，因為現在年輕人比較自我，和我們以前滿不一樣的。」她舉例，有回她擔任製作人同時也演出時，遇到年輕演員就很婉轉教他們怎樣走戲，也溝通對戲好配合，但卻引來一陣白眼。陳小菁嘆：「活在自己的世界裡」但也強調只是少數。

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▲▼張峰奇(左起)、林佳瑾、陳小菁、王豪出席《戲說台灣》歡慶五千集暨《天燈媽祖》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲《戲說台灣》歡慶播出五千集，（左起）張峰奇、林佳瑾、陳小菁、王豪。（圖／記者李毓康攝）

《戲說台灣》7日歡慶即將播出五千集，也為新單元劇《天燈媽祖》舉辦首映記者會。劇中主要演員林佳瑾、張峰奇、楊凱淇、王豪、馬妞等都出席，另《戲說台灣》製作人之一的陳小菁也蒞臨現場，並獻花給林佳瑾，陳小菁曾演出多達93個單元，近期晉升為製作人，共做過47個單元。

▲▼陳小菁出席《戲說台灣》歡慶五千集暨《天燈媽祖》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳小菁曾演出多達93個單元，近期晉升為製作人。（圖／記者李毓康攝）

張峰奇這次在劇中角色亦正亦邪，由於目前有兩個小孩要帶，所以都把拍戲當成休息放風，可以喘一口氣，他笑說：「絕不會再生第三胎！」因為光照顧兩個就忙不過來，而且老婆李亮瑾也要開始拍戲，到時小孩可能要找保姆或是請岳母幫忙照顧。

▲▼張峰奇出席《戲說台灣》歡慶五千集暨《天燈媽祖》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲張峰奇是《戲說台灣》演出常客，這六年來演出超過十個單元劇。（圖／記者李毓康攝）

《戲說台灣》的製作人方泓仁表示計畫在張峰奇去大陸發展，用音樂人及歌手的身分重新出發。由於孫安佐最近的新聞鬧得沸沸揚揚，張峰奇笑說自己不好評論甚麼，「不過要扛著父母的光環是很辛苦的一件事。」因為大家都會去比較，連他到現在外界仍會說他是張魁的兒子，星二代的壓力甩不掉。

 

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