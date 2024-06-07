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快訊／張學友3場演出確定停辦！　主辦道歉：將公布退票方式

▲▼張學友停辦3場演出。（圖／超級圓頂提供）

▲張學友停辦3場演出。（圖／超級圓頂提供）

記者翁子涵／台北報導

62歲「歌神」張學友今晚將在台北小巨蛋展開第4場《張學友60+巡迴演唱會》，不料卻在開演前4小時臨時宣布停辦，引來粉絲一片譁然，他透露自己感染RSV（呼吸道合胞病毒），導致他鼻塞、喉嚨痛、無法正常發聲，確定今晚無法演出，他難掩失望情緒：「在此跟大家説一聲對不起！」主辦隨即也宣布6月7、8、9日場次均停辦。

主辦單位超級圓頂發聲明表示：「因張學友先生經醫師診斷為呼吸道感染、醫囑須進行必要的休養，針對6月7、8、9日場次已購票的歌迷朋友們所造成不便，為此我們深感抱歉，並將於今晚19:30提出退票及相關補償方案。」言下之意疑似不會延期演出，而稍早就有許多粉絲在東方文華外等候他，突然得知停辦消息，也相當錯愕、引發熱議。

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對於停辦，張學友也透過環球親自發聲：「非常抱歉，上星期表演回港後開始不適，見過醫生，確認感染RSV（呼吸道合胞病毒），一般來說是小孩子會感染的病毒，大概因為我60+了吧，都說年紀慢慢大就會慢慢變回小孩，所以我感染了。我現在人在台灣，總希望可以有奇蹟出現，一覺醒來就可以如常前往場館綵排，晚上照常表演，只是⋯奇蹟並沒有出現。」

張學友無奈：「表示喉嚨依然痛，也無法正常發聲，除此之外，就是流鼻水，鼻塞等，一般感冒症狀，大家不必替我的健康擔心。今晚確定是無法演出了，讓買了票入場的觀眾失望，為主辦單位帶來的麻煩，深表歉意，也在此跟大家説一聲對不起！希望能盡快恢復狀態，重返舞台為大家表演。謹祝大家身體健康！」
 

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