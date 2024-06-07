蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！赴韓員工旅遊：10年前應該沒想到



記者劉宜庭／綜合報導

網紅蔡阿嘎（蔡緯嘉）昨（6日）突然發出律師聲明，開除資歷超過10年的資深員工蘿拉，控訴對方有「不法行為」嚴重影響公司。而他當下人在南韓舉行員工旅遊，PO出律師函的前一天就曾提到「充電完畢，準備回台灣面對一場場硬戰」，令網友驚呼「原來已先預告了」！

▲蔡阿嘎稍早發文透露結束5天員工旅遊。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

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蔡阿嘎日前帶著大批員工飛往南韓濟州島，進行為期5天的員工旅遊，他前天發文笑說：「10年前的蔡阿嘎，應該沒想到會員工旅遊連來兩趟韓國濟州島吧！哈哈哈。」他接著表示：「感謝大家的招待，讓大家吃好住好玩好免煩惱，充電完畢，準備回台灣面對一場場硬戰！」

▲蔡阿嘎前天發文被猜早有預告。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲先前有在蔡阿嘎留言區提問，引發網友關注。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

當時，蔡阿嘎並未解釋「硬戰」意思，但如今解雇蘿拉的聲明一出，立刻讓眾人恍然大悟，不少人驚呼「原來啊」、「硬仗，希望順利」、「原來已先預告了，希望阿嘎能順利解決問題」。

稍早，蔡阿嘎透過社群網站更新最新動態，員工旅遊已經順利落幕，他開心表示：「濟州島超市採買團！這些人真的很會買，30公斤行李，1公斤都不浪費，促進韓國經濟感謝您！哈哈哈，結束5天的員工旅遊，買好買滿，回台灣腳踏實地賺錢錢！」

