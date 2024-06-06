胡瓜疼女兒適得其反　小禎被美國海關遣返回台

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道，數則影片受到網友喜愛，最新一集找來現在全台最火紅的英文老師EKO&Sandra。胡瓜和Sandra因為主持益智綜藝節目而結緣，身為主持前輩，胡瓜大讚Sandra的反應機靈，和她一起搭檔主持既輕鬆又自在。Sandra感謝胡瓜的同時也不忘吐槽在另一邊的EKO，表示「瓜哥是很好的夥伴，比起我另外一個搭檔好多了」，此話逗樂全場，很有兩人在網路英文節目裡互相傷害的風格。



▲胡瓜與Eko&Sandra。（圖／下面一位提供）

兩人現今是全台最知名的英文老師，身為學霸的他們，求學時期的經歷也讓大家好奇。吸血鬼英文老師EKO表示從小成績一直都很好，家裡也是醫師背景，理所當然只有念醫學系這個選項。後期發現當醫生跟他想像中的有落差，於是先斬後奏放棄醫學系退學，選擇追求自己喜歡的事情。不過由於身分是印尼華僑二代，只有居留證，沒有大學念的他差一點要回鄉種田。



▲小禎曾被遣返回台。（圖／記者黃克翔攝）

胡瓜也透露自己女兒小禎當年到瑞士念書，某年暑假回台他納悶怎麼帶那麼多行李，小禎才告知她已經退學，原因是在當地談戀愛，結果對方腳踏兩條船，讓小禎在當地被霸凌孤立才選擇回家，不過也立即改至美國念書。胡瓜愛女心切換了兩萬美金給她，沒想到工作結束回到家發現女兒竟然座在家中，一問一下原來是美國入境條件是只能攜帶一萬美金，超過金額的小禎被原機遣返回台，還得打官司才能領回，讓Sandra不經開玩笑表示：「你害了她！」



談到學習英文，Eko&Sandra兩人因材施教的方式非常特別，讓胡瓜想起小時候很窮也沒錢補習，英文老師都是用藤條伺候，現場也秀了一段英文助動詞的口訣，得意的表示隔了好幾十年都還記得，可見當時被打到印象有多深！