小賴爆「感冒變支氣管炎」　韓菲備戰開唱每天只睡3小時

記者蔡琛儀／台北報導

2024讚聲系列演唱會六月份最終三場即將在下周末登場，由品冠、韓菲和小賴（賴晏駒）接力開唱，帶來不同世代的音樂色彩。品冠表示：「這次選了一半的歌曲都是翻唱其他歌手的，也重新編曲了一些自己寫給其他歌手的歌曲，光是重新編曲就砸了重金，目的就是想讓歌迷看到自己不同的面向。」小賴和韓菲也都保持規律運動，讓歌聲更加穩定和有力。

▲品冠備戰讚聲演唱會 。（圖／寬宏提供）

品冠這次的「今夜老黃是在哈囉」演唱會將帶來與前年北流演唱會不同的曲目與風格，更特別安排了好man組曲、悲傷組曲、備胎組曲，並會演唱當初寫給劉若英和周蕙的歌曲，如〈對面男生的房間〉和〈體溫〉，他表示：「女歌男唱是一項挑戰，但我有信心，會把歌聲留在大家心裡。」

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人氣團體五堅情成員小賴因忙於練舞、練團和海外行程，不小心感冒並發展成支氣管炎，但他目前已進入養身模式，調整健身菜單為有氧運動，多喝水多休息，保證會在演唱會前完全康復。小賴也透露將重新編舞編曲，不僅有熱門曲目，還會演唱許多抒情歌曲，並邀請《綜口味開房間》成員丹妮婊姊和紀斯豪同台演出。

▲小賴。（圖／寬宏提供）

韓菲出道一年多，首次在華山Legacy開唱，除了自創曲外，還致敬自己的偶像，並包含日文和韓文歌曲，韓菲表示，她會先查羅馬拼音歌詞並抄下來，每天多花時間練習、背歌詞，此外，她也參與錄製音樂節目和線下live house演出，特別上了歌唱課練習唱腔和聲線，忙到每天只睡3小時，她也要給歌迷最好的聽歌體驗，並預告會有嘉賓。演唱會購票洽寬宏、全台萊爾富、OK便利商店。

▲韓菲。（圖／寬宏提供）