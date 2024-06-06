網路聲量破百億！王家衛首部電視劇《繁花》台灣首播

記成許逸群／台北報導

國際名導王家衛執導及監製的首部電視劇《繁花》，自播出以來，引發海峽兩岸熱議，微博話題閱讀量飆破115億，抖音話題播放量達191億，更橫掃各大獎項，獲得年度大劇殊榮，如今台灣觀眾終於盼到該劇正式在台播出。

▲▼王家衛首部電視劇《繁花》台灣首播。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

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導演王家衛表示：「很高興我的第一部電視劇《繁花》可以很快跟大家見面。我生於上海，《繁花》這部劇對於我來说，是另外一種再回首，讓我重溫了八、九十年代上海的變遷，每個城市都有它的繁花時代。未來不是夢，愛拼才會赢，是那個時候大家共有的精神。讓我們一起去回顧這個精彩的歲月。」

國際名導王家衛曾執導《花樣年華》、《一代宗師》與《重慶森林》等經典影片，斬獲了坎城影展、威尼斯影展與金馬獎的最佳導演獎。《繁花》是他首部電視劇作品，透過精緻的鏡頭語言、跌宕的人物故事、寫實的歷史印記，造就前所未有的地域和時代腔調，再現了90年代的上海風情成該劇最大看點。

此外華麗的主演卡司如胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾與鄭愷等眾多實力派演員出演，演技炸裂囊括許多重大獎項，而頂尖製作團隊打造極致視聽體驗成在台播出三大看點。王家衛執導及監製的首部電視劇《繁花》，6月14日於MyVideo全台首播。