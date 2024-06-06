ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

網路聲量破百億！王家衛首部電視劇《繁花》台灣首播

記成許逸群／台北報導

國際名導王家衛執導及監製的首部電視劇《繁花》，自播出以來，引發海峽兩岸熱議，微博話題閱讀量飆破115億，抖音話題播放量達191億，更橫掃各大獎項，獲得年度大劇殊榮，如今台灣觀眾終於盼到該劇正式在台播出。

▲▼王家衛首部電視劇《繁花》台灣首播。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲▼王家衛首部電視劇《繁花》台灣首播。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲▼王家衛首部電視劇《繁花》台灣首播。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

導演王家衛表示：「很高興我的第一部電視劇《繁花》可以很快跟大家見面。我生於上海，《繁花》這部劇對於我來说，是另外一種再回首，讓我重溫了八、九十年代上海的變遷，每個城市都有它的繁花時代。未來不是夢，愛拼才會赢，是那個時候大家共有的精神。讓我們一起去回顧這個精彩的歲月。」

國際名導王家衛曾執導《花樣年華》、《一代宗師》與《重慶森林》等經典影片，斬獲了坎城影展、威尼斯影展與金馬獎的最佳導演獎。《繁花》是他首部電視劇作品，透過精緻的鏡頭語言、跌宕的人物故事、寫實的歷史印記，造就前所未有的地域和時代腔調，再現了90年代的上海風情成該劇最大看點。

此外華麗的主演卡司如胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾與鄭愷等眾多實力派演員出演，演技炸裂囊括許多重大獎項，而頂尖製作團隊打造極致視聽體驗成在台播出三大看點。王家衛執導及監製的首部電視劇《繁花》，6月14日於MyVideo全台首播。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陸男童演出突石化暴哭　女伴獨自「和空氣對跳」

推薦閱讀

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

57歲林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg硬撐：感覺快死掉

57歲林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg硬撐：感覺快死掉

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

Lisa同框LVMH三公子被爆「派對當眾接吻」　21秒片流出飆上熱搜

Lisa同框LVMH三公子被爆「派對當眾接吻」　21秒片流出飆上熱搜

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

直擊／邊佑錫見女粉背等身立牌！　大笑「主動靠前比愛心」現場暴動

直擊／邊佑錫見女粉背等身立牌！　大笑「主動靠前比愛心」現場暴動

歐陽娜娜一畢業解放變「歐陽辣辣」　罕曬泳裝照露出雪白長腿！

歐陽娜娜一畢業解放變「歐陽辣辣」　罕曬泳裝照露出雪白長腿！

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

57歲林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg硬撐：感覺快死掉

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

Lisa同框LVMH三公子被爆「派對當眾接吻」　21秒片流出飆上熱搜

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

直擊／邊佑錫見女粉背等身立牌！　大笑「主動靠前比愛心」現場暴動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王家衛, 繁花

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 狄鶯沉默7天首發文！　「怎麼做才能更快樂」寫700字心靈雞湯
  2. 前AKB48 Team TP隊長宣告單飛　再公佈升格新身份喜訊！
  3. 網路聲量破百億！王家衛首部電視劇《繁花》台灣首播
  4. Lisa同框LVMH三公子被爆「派對當眾接吻」　21秒片流出飆上熱搜
  5. YTR本本被傳「給富二代戴綠帽」反擊！　怒嗆刷存在感：不可憐嗎？
  6. 韓網熱門／老實說真的太累人的演唱會方式！　連站5小時超崩潰
  7. 林美秀忍不住當眾落淚　不想邊唱邊哭：當歌手最不好的示範
  8. 樂天女孩Kira「進軍日本」美尻包不住　合體AV女神嬌喊：想被毒打！
  9. 20週年經典鉅獻重返大銀幕《雲之彼端》　新海誠搭電車取材勘景
  10. 《窺探者》愛爾蘭傳說與台灣「魔神仔」驚人相似　達科塔驚呼：一樣紅衣小女孩

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366