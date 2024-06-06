主播郭于中客串八點檔「台語超輪轉」：演戲難太多了！

記者許逸群／台北報導

八點檔《追分成功 起家》故事溫馨感人，劇中方馨、陳文山、孫綻和蔡祥回饋鄰里，提供營養餐食送餐給獨居長輩，愛心義舉引起媒體注意，特地前來採訪，並邀請到台視主播郭于中客串一角。

▲主播郭于中（中）客串八點檔。（圖／台視提供）

郭于中首度挑戰八點檔，坦言心情緊張，更打趣表示，方馨一雙會笑的眼睛電力超強，要穿上絕緣的橡膠鞋！他擔心記不住台詞，抓到空檔就拼命背，散步時不斷喃喃自語，把太太嚇了一跳。方馨聽了開心表示：「主播太客氣了！」，並表示一聽到對方開口，就好像在現場看主播播報，同時很佩服主播工作。

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方馨謙虛表示，演戲可以照著劇本走，還有其他演員互動丟接球，但在播報台上就只有一個人，除了必須記住播報內容外，還要應付各種突如其來的狀況，拍戲有時候已經記好台詞，但現場一有什麼狀況，可能又忘記了，方馨佩服地說：「播報很難耶！臨場反應要很好。」

▲▼主播郭于中客串八點檔展現超溜台語。（圖／台視提供）

郭于中運用平時播報台語新聞的經驗，不僅台語詞講的輪轉，還加入了許多諺語，道地的發音也讓導演稱讚，陳文山笑著表示：「看到劇本，就覺得這個角色應該是于中主播的。」方馨也大讚：「表現超棒，以後常來呀！」

劇中幾位演員慎重其事，特地治裝打扮，方馨還特地換了新髮型，她笑著表示對於角色來說，被主播採訪是件大事，所以要好好的裝扮一下。郭于中則是為了這場戲特地購置新衣，以帥氣的風格演繹劇中的主播角色，並笑說：「演員們在劇裡演的很緊張，事實上緊張的人是我。」

郭于中面對全新挑戰，他認為拍戲和播新聞最大不同，不僅要記住大量的台詞，還必須掌握講台詞的時間點，直呼：「演戲比播報難太多了！有很多事情要配合。」他透露小兒子前陣子拿下北市閩南語話劇比賽第三名，因此也向兒子請益，如何解決台詞難背的問題，小兒子以前輩之姿提點老爸：「當然呀！要一直背，連別人的台詞都要背起來好不好！」