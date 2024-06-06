謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

記者蕭采薇／台北報導

演藝圈大姐大「寬姐」邱瓈寬母親1日凌晨病逝台北榮總醫院，享耆壽93歲。寬姐忍痛為媽媽處理後事，追思會場於6日上午開放親友弔唁。一早包括謝金燕、王力宏、陳建州和范瑋琪夫妻，以及凱渥名模童怡禎、高嘉鈴都場致意。

▲謝金燕赴邱瓈寬媽媽追思靈堂悼念。（圖／記者李毓康攝）

謝金燕近日正在大陸錄製《浪姐5》，短暫回台也抽出時間到現場向寬姐致意，現場待了約6分鐘才離開。她因為暴瘦引起粉絲擔心，謝金燕也簡短回覆：「我會撐住，謝謝。」她透露有像寬姐表示「節哀」，也透露心情非常難過。

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▲謝金燕赴邱瓈寬媽媽追思靈堂悼念。（圖／記者李毓康攝）

謝金燕的父親豬哥亮，與邱瓈寬合作《大尾鱸鰻》系列電影，在台創下數億元票房佳績，也讓豬哥亮晉升票房紅星。而寬姐交友廣闊，儘管懇辭奠儀及訂製花籃，並表示若惠賜花卉，相關費用將全數捐贈公益團體。台港中藝人包括劉德華、曾志偉、王菲、鍾楚紅、張惠妹、周渝民、陳玉蓮、陸小芬、謝金燕、具俊曄、大S夫妻等人，政治界包括前總統蔡英文、高雄市長陳其邁、民眾黨主席柯文哲等人都獻花致意。

▲王力宏赴邱瓈寬媽媽追思靈堂悼念。（圖／記者李毓康攝）