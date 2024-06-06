謝金燕《浪姐5》闖入總決賽！霸氣喊話：成團少了我是節目最大損失

記者陳芊秀／綜合報導

49歲電音女神謝金燕參加陸綜《乘風2024》（又稱：浪姐5），目前已經闖入節目總決賽。她近日透過社群平台霸氣喊話：「成團名單中少了謝金燕，這絕對是乘風2024的最大損失。」

▲謝金燕《浪姐5》闖入總決賽霸氣喊話。（圖／翻攝自IG）

謝金燕曬出照片，身穿黑條紋黃色緊身衣，頭髮編成多條小辮，並佩戴著大型耳環，展現出強烈的舞台風格。她手拿著黃色的雙節棍，擺出帥氣POSE，舞台背景是絢麗燈光效果，呈現出一種充滿活力的表演場景。

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同時謝金燕以Hashtag寫下「準備炸場」、「雙節棍」、「沒有舞台能難倒我只有我不想要」。她接著寫道：「我想說的是，謝金燕的人生中，不一定要在浪姐5中成團，但，如果……，成團名單中少了謝金燕，這絕對是乘風2024的最大損失。」最後強調「乘風破浪我自己定義」。

▲謝金燕：「成團名單中少了謝金燕，這絕對是乘風2024的最大損失。」（圖／翻攝自IG）

網友回應「不管姐姐有沒有成團，姐姐都是最棒的」、「這個節目沒有『謝金燕』的名字真的是很大的損失，因為這是屬於『姐姐』本姐的節目」、「雖然在這裡姐姐鏡頭少但是姐姐有效參賽有效吸粉」、「姐姐加油！相信你可以的！給我炸翻全場」。