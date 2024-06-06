下雨天遇熱心先生幫撐傘！　吳鳳感動曝「台灣有2個不休息」

記者張筱涵／綜合報導

吳鳳5日在下雨天開車去接孩子，雖然忘了帶傘但想說車子很近沒關係，但遇到一位熱心先生主動提議要幫忙撐傘到車旁，這讓他深受感動並說：「台灣有兩個不休息的東西！一個是便利商店，另外一個是人情味。」

▲吳鳳在台20幾年，並於2018通過外籍高專人才歸化成為中華民國國民。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳鳳 Rifat）



吳鳳5日發文表示下雨天接孩子忘了帶傘，正想著離車子很近時，遇到了一位熱心的先生主動提議要幫忙撐傘陪他走到車旁，這樣才不會淋濕：「我一開始覺得不好意思，但是先生堅持要幫忙，後來我們一起走到車旁邊。我想要把這個時刻拍下來，變成一個回憶，然後把這個故事分享給大家。」

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在這片土地20幾年，吳鳳笑說，台灣有兩樣永不休息的東西，一是便利商店，另一就是人情味，隨時隨地都能遇見：「謝謝這麼熱情又可愛的先生！下次我一定會再遇到他，搞不好換我準備一個驚喜給他，呈現出土耳其的人情味。」

▲吳鳳開心與熱心的先生合照。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳鳳 Rifat）



台灣網友看了這個故事心中也被溫暖了起來，「吳鳳你也是很熱心的人，這叫做『善的循環』謝謝你這麼愛台灣」、「感恩大家正能量愛心滿滿助人為樂，溫情滿天下人間」、「台灣處處都有人情味，吳鳳先生，你的心也非常有溫度」、「就像一個小太陽給人溫暖」。