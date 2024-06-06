邊佑錫出發來台灣！人氣麻痹仁川機場　韓國出動4位高大保鑣護送

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員邊佑錫演完戲劇《背著善宰跑》後爆紅，他首度舉辦粉絲見面會獻給台灣站，6日提早來到台灣做準備，一早於韓國仁川機場出發，人氣高到麻痺機場，韓方甚至出動至少4位保鑣護送，人氣不可小覷。

▲▼邊佑錫人氣麻痹仁川機場。（圖／翻攝自Newsen）



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邊佑錫於6日一早從仁川機場出發，他穿著一身軍綠色打扮，背著黑色包包，親切地向四面八方揮手，連記者跟他噓寒問暖「好久不見」，他都一一回應，整段路程中，只要聽到比愛心的要求，他皆會轉過頭去回應，粉絲福利送好送滿。

▲邊佑錫身邊至少4位高大保鑣護送。（圖／翻攝自Newsen）



不過，身為近來最夯男神，邊佑錫甫現身就麻痺機場秩序，韓方派出至少4位保鑣維安，但他所到之處還是擠得水泄不通不通。不僅如此，他即將在中午11點半左右抵達桃園機場，目前機場已經人滿為患，目測至少500名粉絲到場等待。

邊佑錫即將於6日搭乘OZ-711航班來到台灣，為首次的亞洲巡見面會台灣站做準備，他向來寵粉，抵達當下也將會出現於接機大廳現場，《ETtoday》將全程直播抵台現況，6日中午11點45分準時在線上與粉絲互動。