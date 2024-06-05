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音樂節「夏戀嘉年華」起跑　麋先生等夯團全員報到

記者葉文正／台北報導

連續舉辦23屆、號稱亞洲規模最大的音樂節「夏戀嘉年華」宣布起跑，不受地震影響，照表定時間從7月3日至7日、一連5天在花蓮市東大門廣場開唱!

▲麋先生。（圖／三立提供）

▲麋先生。（圖／三立提供）

「花蓮夏戀演唱會」為東台灣年度最具指標大型音樂活動，去年首度新增「獨立音樂」演出形式廣受好評，吸引超過10多萬歌迷湧進花蓮聽歌並觀光，縣府今年決定要延續聽團熱潮，今(5日)公布第一波卡司，活動首兩日(7/3-7/4)再度由獨立樂團打頭陣，邀請宇宙人、理想混蛋、麋先生、康士坦的變化球等金音獎、金曲獎等級重磅樂團壓軸，開幕日並搭配國際煙火秀，喊話「聽團仔」趕快相揪來花蓮。

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▲麋先生。（圖／三立提供）

▲理想渾蛋也是演出嘉賓。（圖／三立提供）

由三立製播的花蓮「夏戀嘉年華」7月3日及4日要讓樂迷一次滿足，人氣樂團如芒果醬Mangojump、icyball冰球樂團、南西肯恩、好樂團、粗大BAND、固定客等多組夯團今夏接力報到，陣容華麗且完全免費更不用搶門票，同時縣府也持續發掘在地明日新星，「2024洄瀾新秀爭霸讚」徵選活動脫穎而出的樂團，將能登上夏戀嘉年華的舞台，向世界發聲。

花蓮縣政府更預告，下一波將揭露7月5日及7日近20組表演藝人，個個都是重量級卡司；有偶像少年男團、多位常擔綱跨年壓軸藝人及當紅人氣團體要在夏戀合體演出，「一張火車票直通小巨蛋」，請歌迷趕快預訂好暑假到花蓮的車票、住宿及行程，巨星卡司讓大家到花蓮連住5天也絕對值得，更能為今年夏季留下美好回憶。7/3-7/7晚間7起點，三立新聞網、MTV台全程直播。

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