ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／6月8日星座運勢　出門玩先看幸運色！

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：強化業務流程
感情：互相學習成長
財運：保持市場靈敏
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：天蠍

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：促進業務協同
感情：分享快樂時光
財運：制定明確計劃
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯

天秤座

工作：推動企業升級
感情：一起家庭運動
財運：合理資金運用
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：推動技術應用
感情：共同分擔責任
財運：降低投資風險
幸運色：大紅色
貴人：處女
小人：牡羊

金牛座

工作：提升銷售能力
感情：彼此理解包容
財運：善於風險管理
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：天秤

處女座

工作：加強法規遵循
感情：尊重彼此空間
財運：降低交易成本
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：射手

【水象星座】

巨蟹座

工作：推動績效改進
感情：一同參與活動
財運：穩健投資回報
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：金牛

天蠍座

工作：提升創新管理
感情：共同經營家庭
財運：持續資金流入
幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：巨蟹

雙魚座

工作：提升供應管理
感情：共同制定目標
財運：擴展投資視野
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：強化客戶管理
感情：親密家庭交流
財運：探索新興機會
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：雙子

獅子座

工作：提高內部教育
感情：共同解決問題
財運：抓住市場趨勢
幸運色：淡藍色
貴人：射手
小人：水瓶

射手座

工作：加強學習能力
感情：建立相互依賴
財運：追求利潤最大
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

迪麗熱巴講「維吾爾語」　影片曝光秒融化

推薦閱讀

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

鬧翻蔡阿嘎！蘿拉「名牌包總花費」超驚人　網傻眼：直逼房子頭期款

鬧翻蔡阿嘎！蘿拉「名牌包總花費」超驚人　網傻眼：直逼房子頭期款

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

Paul曬「有頭髮＋白西裝」年輕舊照　高顏值掀驚呼：以為韓星！

Paul曬「有頭髮＋白西裝」年輕舊照　高顏值掀驚呼：以為韓星！

國旗正妹76萬粉專無故被消失　JKF女郎謝立琪越拍越火

國旗正妹76萬粉專無故被消失　JKF女郎謝立琪越拍越火

周杰倫逛街沒被認出！　路人只找劉畊宏「還被要求幫拍照」

周杰倫逛街沒被認出！　路人只找劉畊宏「還被要求幫拍照」

訪問／張基龍、南柱赫紅了「剩他沒紅」　邊佑錫高EQ：會成功有原因

訪問／張基龍、南柱赫紅了「剩他沒紅」　邊佑錫高EQ：會成功有原因

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

鬧翻蔡阿嘎！蘿拉「名牌包總花費」超驚人　網傻眼：直逼房子頭期款

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

Paul曬「有頭髮＋白西裝」年輕舊照　高顏值掀驚呼：以為韓星！

國旗正妹76萬粉專無故被消失　JKF女郎謝立琪越拍越火

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨家／邊佑錫昨直奔台大體育館！為粉絲彩排整晚　親民揮手到最後
  2. 小孟老師／6月8日星座運勢　出門玩先看幸運色！
  3. 愛妻恐遭制裁　喬治克隆尼「親致電白宮」即刻救援
  4. 丟丟妹認愛大6歲髮型師！吵架不溝通遭嗆「壁虎」為男友改2壞習慣
  5. 蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人
  6. 清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼
  7. 蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹
  8. 不斷更新／韓星活動6月售票看這裡！　SUPER JUNIOR緊急加場
  9. 黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走
  10. Paul曬「有頭髮＋白西裝」年輕舊照　高顏值掀驚呼：以為韓星！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366