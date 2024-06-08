小孟老師／6月8日星座運勢　出門玩先看幸運色！

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：強化業務流程
感情：互相學習成長
財運：保持市場靈敏
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：天蠍
工作：促進業務協同
感情：分享快樂時光
財運：制定明確計劃
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
工作：推動企業升級
感情：一起家庭運動
財運：合理資金運用
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：處女
【土象星座】
工作：推動技術應用
感情：共同分擔責任
財運：降低投資風險
幸運色：大紅色
貴人：處女
小人：牡羊
工作：提升銷售能力
感情：彼此理解包容
財運：善於風險管理
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：天秤
工作：加強法規遵循
感情：尊重彼此空間
財運：降低交易成本
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：射手
【水象星座】
工作：推動績效改進
感情：一同參與活動
財運：穩健投資回報
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：金牛
工作：提升創新管理
感情：共同經營家庭
財運：持續資金流入
幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：提升供應管理
感情：共同制定目標
財運：擴展投資視野
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：獅子
【火象星座】
工作：強化客戶管理
感情：親密家庭交流
財運：探索新興機會
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：雙子
工作：提高內部教育
感情：共同解決問題
財運：抓住市場趨勢
幸運色：淡藍色
貴人：射手
小人：水瓶
工作：加強學習能力
感情：建立相互依賴
財運：追求利潤最大
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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