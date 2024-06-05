婁峻碩又被認錯「哈囉舒華」！　滿頭問號曬截圖：我黑的像炭

記者王靖淳／綜合報導

歌手婁峻碩是團體「五堅情」成員之1，近年來在音樂、戲劇等領域有亮眼表現，平時不吝嗇與粉絲互動，經常透過Threads分享生活，最近常被粉絲認錯的他，今（5）日發文PO出1段對話內容，透露有人把他誤認成韓團(G)I-DLE的舒華，貼文一出，立即引發網友討論。

▲婁峻碩（圖右）被粉絲叫成舒華。（圖／翻攝自Instagram／yeh.shaa_、shoumethemoneyxx）

透過婁峻碩分享的對話截圖可見到，該粉絲以為他是舒華，接著在私訊中自稱是某間學校的學生，希望能麻煩他幫忙錄製1段送給畢業生的祝福影片。為此，婁峻碩表示，雖然自己最近常常被認錯，但仍對對方把他認成舒華感到頗為不解，「不是…我知道我最近常被認錯，但是…舒…？」更現身留言區自嘲：「我黑的像炭。」

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▲婁峻碩透露最近常被認錯。（圖／翻攝自Instagram／shoumethemoneyxx）

貼文一出，吸引不少人朝聖按讚，紛紛留言「笑瘋」、「光是膚色就差很多」，不過也有人表示，對方應該不是認錯人，而是將傳給其他藝人的內容直接複製貼上，就連歌手鼓鼓也哭笑不得留言：「我這也有請你錄的，還是我轉給您？」事實上，婁峻碩日前才發文分享遭國中妹認成黃偉晉，如今又被粉絲認成舒華，再度引發網友討論。

▲婁峻碩PO出粉絲的對話截圖。（圖／翻攝自Threads／shoumethemoneyxx）