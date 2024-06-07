小孟老師／6月7日星座運勢　魔羯想賺更多「機會來了」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：推動創業精神
感情：一起學習成長
財運：投資價值成長
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：天秤
工作：推動業務開發
感情：彼此信任無疑
財運：持續學習提升
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：雙子
工作：推動企業責任
感情：家庭節日裝飾
財運：分析公司報表
幸運色：咖啡色
貴人：金牛
小人：魔羯
【土象星座】
工作：強化企業文化
感情：建立穩固關係
財運：建立更多收入
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
工作：提高競爭能力
感情：討論未來計劃
財運：監控市場動向
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：獅子
工作：加強內部控制
感情：共同追求目標
財運：選擇投資機會
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
【水象星座】
工作：促進數位轉型
感情：享受浪漫約會
財運：建立新的目標
幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：射手
工作：促進綠色發展
感情：容忍彼此缺點
財運：善用數據分析
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：雙魚
工作：提升文化交流
感情：接受彼此改變
財運：專注長期收益
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：牡羊
【火象星座】
工作：加強財務管理
感情：共同度過難關
財運：降低負債比例
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：金牛
工作：提升員工管理
感情：支持彼此夢想
財運：適時資產配置
幸運色：藍色
貴人：牡羊
小人：處女
工作：提高人才能力
感情：共同烹飪美食
財運：積極開拓市場
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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