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文章是隱形富豪！　「全球7地置產」驚人身家曝光　

記者蔡琛儀／台北報導

65歲資深歌手文章將在台北國際會議中心、台中中興大學惠蓀堂、高雄流行音樂中心海音館舉辦演唱會，他今（5日）現身舉辦記者會，他透露近況表示大多住在新加坡，「家人有的在新加坡，我工作的時候有時在北京、上海，現在可能會回台北多一點。」原來除了新加坡，在北京、上海、紐約、香港、馬來西亞、台北忠孝東路都有置產，日本原本也有但已售出，單身貴族生活過得相當不錯。

▲▼文章40週年《不再漂泊365里路》演唱會記者會，金曲歌王蕭煌奇現身會場擔任特別嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

▲文章出道40年，在世界各地都有置產。（圖／記者湯興漢攝）

文章坦言自己對理財很有興趣，最近剛修完新加坡的MBA學程，不過他擔心被人說炫富，因此堅不肯透露到底有多少房產、繳多少稅，僅表示：「只能說我過得很好。」

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雖然他已65歲，更說這次回台北也要準備領老人卡，但他外型保養得宜，分享自己的保養秘訣就是「心態」，每一件事一步步慢慢來不要急，也強調從未做過微整，「他們說你可以去打針，但我覺得打針是看得出來的，有點皺紋有點自然，我想要比較優雅地老去。」至於感情方面，文章大方承認自己是不婚族，「我喜歡一個人獨處，跟自己做朋友，我很怕人多的地方，而且我是社恐。」

▲▼文章40週年《不再漂泊365里路》演唱會記者會，金曲歌王蕭煌奇現身會場擔任特別嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

▲蕭煌奇助陣文章。（圖／記者湯興漢攝）

此外，文章相隔17年推出新專輯《致青春》，專輯、照片封面自己發想，「這樣出唱片，才是我想要的狀態，不是為了出唱片才出唱片，希望繳交一份出道40年的成績單。」他也笑說：「人生不要留有遺憾！要在我年輕力壯時，做自己想做的事，內心開心、健康、快樂就好。」而他今天記者會，更請到金曲歌王蕭煌奇為他站台祝賀。

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