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于卉喬超成熟形象照曝！苦笑「拍照比表演還難」

記者許逸群／台北報導

童星出道的于卉喬（喬喬）於日前發佈了最新的兩組形象照，展現於不同以往的成熟面貌。她笑說可能因為初次拍形象照，覺得拍照比表演還難，而準備升高三的她，也透露自己將報考表演相關的大學科系，正在努力備考與練習中。

▲于卉喬發佈最新形象照。（圖／光意娛樂提供）

▲于卉喬發佈最新形象照。（圖／光意娛樂提供）

自小便參與戲劇演出的于卉喬，表示自己是在國高中時，越來越確定要走表演這條路。她自己私下會去進修表演，學校的表演藝術課老師也給了很多幫助。于卉喬笑說：「我現在在了解各個藝術大學跟表演科系，還要同步準備學科、術科的考試，且學校的學業也不能放掉，總有種時間完全不夠用的感覺。」

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▲于卉喬發佈最新形象照。（圖／光意娛樂提供）

▲于卉喬展現於不同以往的成熟面貌。（圖／光意娛樂提供）

近期的表演經驗中，最讓她覺得挑戰的是《謊言世界》的MV拍攝。因為是她首次用非寫實的表演方式，還要跟高慧君與謝翔雅等前輩即興對戲，讓她既緊張又覺得新鮮。她表示，MV中要各種推拉爭吵，她第一次跟別人撕扯對罵、大吼哭鬧，讓她拍完整個人都快虛脫。

于卉喬表示：「MV裡沒有台詞，但為了要把情緒真實表現出來，所以我們不斷互相大吼怒罵，要真的很崩潰很用力。而且我還有拿剪刀攻擊別人的橋段，雖然是演的，而且現場有人指導、還不斷排練過，跟對方也都有保持安全距離，但我真的超級緊張，還要注意情緒不能掉。」

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