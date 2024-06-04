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李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

記者蔡宜芳／綜合報導

女星李妍瑾（李妍憬）於去年9月28日登記結婚，嫁給圈外男友「小人物」，沒想到才十個月過去，4日竟傳出兩人已經離婚。而李妍瑾稍早在直播中也提及此事，並忍不住落淚表示「是我不好」。

▲▼李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好。（圖／翻攝自李妍憬臉書、記者劉亮亨攝）

▲李妍瑾去年9月才嫁人，4日就傳已離婚。（圖／翻攝自李妍憬臉書、記者劉亮亨攝）

李妍瑾4日在直播中，看到網友留下關於離婚的傳言，立刻就眼眶泛紅，哽咽強調：「沒有渣男。」表示就是「現實的問題」，並沒有受到任何委屈。接著，她提到前男友欠自己錢、卻反過來告她的事情，「他又再上訴，然後就整個被駁回了，就沒有立案。主要就是這個事情也挺煩的啦，然後我也想幫自己出口氣啊，可是有時候我們要想到另外一半的想法，我也不曉得我以前到底什麼體質啦。」

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李妍瑾也提到，她在去年接受求婚後，「有一隻狗在那邊吠」，透露說：「有隻狗打來給我，打來給我幹嘛呢？他問我要不要嫁給他，我說你有病是不是啊？」

▲▼李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好。（圖／翻攝自Facebook／李妍憬）

▲李妍瑾提到離婚忍不住落淚。（圖／翻攝自Facebook／李妍憬）

至於沒能和「小人物」延續姻緣，李妍瑾強調對方是個很好的人，「是我不好，我……我生活能休息都是一個大喘氣，還有……還有什麼資格去談多的東西呢？沒有，每天累得跟狗一樣，在演藝圈的路上也跌跌撞撞。」她也說，自己以往在感情事上若有問題，一定都會往死裡罵，而這次之所以不想多說，就是因為男方真的是個好人，「如果這緣份在更早就發酵的話，那一切都很好。」

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