唐治平母喪爆失聯「找到人了！」　經紀人：非常擔心情況、會陪伴他

記者蕭采薇／台北報導

男星唐治平母親4日驚傳死訊，他卻渾身酒氣、精神不佳，甚至拒絕承認死者是自己母親。經紀人晚間則發出聲明表示：「謝謝大家對治平哥的關心，我們非常擔心他目前的情況，也已經聯絡上他的人，也要去跟他會合，會陪伴他，等了解清楚再一併陪著他跟大家做個說明，謝謝，沒有解約這種不實傳言。」

▲唐治平先前出席金鐘獎。（圖／資料照／攝影中心攝）

唐治平73歲母親3日下午被發現陳屍頂樓，且死亡時間已有2天，唐治平當時帶有濃重酒味，處於極度酒醉狀態，渾然不知媽媽離世，連經紀人都透露他近期狀況不佳。經紀人對《ETtoday星光雲》表示：「最近這兩個月才開始有狀況，會帶著酒氣到拍攝現場。」

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唐治平和母親居住在淡水某社區已有一年多，房租1萬7千元，但他三年沒有拍戲，積欠將近六個月的租金。鄰居透露，平常唐媽媽都會到社區看報紙。無業的唐治平則常常拿著酒瓶在住家附近閒晃，還會不時發出聲音，住戶們對於他的行為都很擔心。

據了解，當唐治平見到遺體，二度否認是自己的母親，當社區幹部第一時間到場時，渾身酒味的唐治平說：「這不是我媽媽」、「怎麼會有我家鑰匙？」隨後返家吃東西。直到第二次警方還拿出證件比對，唐治平依然否認是母親，直到唐治平表妹到場，才完成認屍，精神狀況令人堪憂。

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