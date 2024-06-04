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《未來少女》幽靈水晶出道了！　喊話：唱進小巨蛋

記者蔡琛儀／台北報導

選秀節目《未來少女》所打造的神秘隱藏團「幽靈水晶CRYXTAL」，將於6月25日正式出道，並推出首支單曲《freaky girl》，這個由平均年齡20歲的六位小女生組成的團體，包括團長書蘊、子瑄、芝婷、子秦、蔡菜、昀靚，他們的新單曲《freaky girl》將唱出女孩們在愛情中的俏皮一面。

▲▼幽靈水晶CRYXTAL推出新單曲《freaky girl》。（圖／踢帕娛樂提供）

▲幽靈水晶CRYXTAL推出新單曲《freaky girl》。（圖／踢帕娛樂提供）

六位團員在討論心目中的夢幻愛情場景時，子瑄表示她嚮往偶像劇般的愛情，而芝婷則喜歡一見鍾情、命中注定的感覺。此外，團員們對於今年才14歲的昀靚有著一致的認同，認為她是團內的開心果，而蔡菜則是團體中的綜藝擔當。

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幽靈水晶從去年《不想就走到這》募資計畫到如今準備出道，團員們培養出超好默契，大家一致認同今年才14歲的忙內昀靚是團內的開心果，書蘊說：「昀靚每天都活力100%，說不完的話，感覺她有用不完的電量。」芝婷更爆料：「要昀靚安靜只有經紀人跟她玩安靜遊戲，才能讓她停止。」而蔡菜則是團中的綜藝擔當，子秦說：「有她在，我每一秒都笑得很開心。」昀靚則說：「只要蔡菜在就很歡樂輕鬆，她也是最細心的團員，永遠能最快的察覺到大家的情緒，我常常在出包，她永遠會包容我、照顧我，讓我成長很多，是很暖心的姐姐。」

▲▼幽靈水晶CRYXTAL推出新單曲《freaky girl》。（圖／踢帕娛樂提供）

▲幽靈水晶CRYXTAL從去年「不想就走到這」募資計畫到如今終於準備出道。（圖／踢帕娛樂提供）

幽靈水晶的六位團員都擁有一身好舞功，她們經常在社群媒體上分享熱門舞蹈。最近流行的16蹲，子瑄和蔡菜都已經嘗試過，並且成功挑戰了32蹲。她們對演藝之路抱有更大的企圖心，希望新單曲《freaky girl》的MV點閱率能一舉衝破百萬，並能唱進小巨蛋，子瑄表示，他們希望透過這次的新單曲，讓大家看到不同面貌的幽靈水晶，不只是清純和青春可愛，也可以帶給大家充滿力量、帥氣的樣子。

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