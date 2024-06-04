唐治平經紀人嘆「他很難聯絡」　經濟陷困境求戲拍⋯卻帶酒氣去現場

記者蕭采薇／台北報導

男星唐治平母親4日驚傳死訊，而警察找上門時，他卻渾身酒氣，全然不知媽媽離家甚至死亡。《ETtoday星光雲》詢問唐治平經紀人，對方無奈表示：「我們打給他也是關機，現在已經找朋友過去看看了。」經紀人表示，才剛和唐治平合作不久，得知他可能經濟有些拮据，「最近這兩個月才開始有狀況，會帶著酒氣到拍攝現場。」

▲唐治平先前出席金鐘獎。（圖／資料照／攝影中心攝）



經紀人坦言，目前也不清楚狀況，無奈的說：「他滿難聯絡的。」也透露唐治平確實近期狀態不太穩，「主要是拍攝時身上有酒味，我們也有勸他，但他說自己有失眠問題，說這是他的『私人時間』。」讓想幫忙的經紀人也沒轍。

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唐治平將近三年沒戲拍，經紀人表示：「其實我是去年才和他合作的，是有朋友牽線，希望可以幫幫忙。」近期替他接到大愛台的演出，「雖然是客串，但是是好角色。」但唐治平拍攝時狀況不斷，也讓後續工作接洽更困難，經紀人說：「其實原本都還ok，這兩個月狀況比較多。」

就連這次發生事情，經紀人也是接到記者電話才得知發生大事，而唐治平本人卻聯絡不上。經紀人也默認，可能大愛客串結束後就會結束合約，「其實本來就只是先合作看看，我也帶他不久，發生這種事也是滿錯愕的。」而《ETtoday星光雲》致電唐治平前經紀人，對方表示暫時不方便回電，而唐治平本人則關機中。

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