許光漢登《MMTG》談與李俊昊、李帝勳互動過程　現跳「麻辣糖葫蘆」

文／妞新聞

國民老公「許光漢」自《想見你》李子維一角在韓國爆紅，近期也以《青春18x2通往有你的旅程》電影宣傳登上韓國「MMTG文明快車」網路節目，節目上除了分享與2PM成員李俊昊、影帝李帝勳、影后高賢廷的互動過程，也加碼現跳「燙燙葫蘆」迷因舞蹈，快跟著妞編輯的分享，繼續看下去！

台灣韓國男神連動

「2PM成員李俊昊」送上應援咖啡車

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許光漢登上韓國「MMTG文明快車」網路節目。（圖／Youtube／MMTG，下同）



▲許光漢同框李俊昊。（圖／IG@le2jh）

雙帥組合夢幻連動！許光漢年初在南韓拍攝《No Way Out》，收到了由2PM成員李俊昊送的應援咖啡車，發布限時動態用英語道謝也放上手比愛心符號，展現兩人的深厚友情，日前李俊昊拍攝Netflix新劇《Cashero》（CA$HERO），也在社群媒體曬出「許光漢」送上咖啡車給他，咖啡車上寫著「為李俊昊演員和《Cashero》所有工作人員與演員加油」，妞妞們有發現嗎？咖啡車上還有雙男神「養眼」合照呢！

百想藝術大賞種下緣分！

韓國影帝「李帝勳」

▲許光漢與李帝勳自拍照。（圖／IG@kuanghanhsu）

許光漢與南韓演員「李帝勳」過去在百想藝術大獎頒獎典禮認識，主持人聊起兩位的互動時，許光漢暖心地說「我們在頒獎典禮上認識，感謝他在後台陪我聊天，減緩我的緊張，百忙之中還抽出時間錄影片」，最後自詡運氣很好，在韓國遇到這麼多哥哥們願意接納我。

敲碗能與韓國影后「高賢廷」合作

日前許光漢參加日本東京活動，在搭乘工作人員電梯時，巧遇了南韓影后「高賢廷」，影后害羞到2度逃跑的畫面掀起關注，許光漢還原當下情況「我們是參加活動，在活動上沒有遇到，但電梯只有一台又很慢，就會看到不同地區的藝人都在那邊等待，我就上去說『我是妳的粉絲』」兩人最後也合照一張，主持人問到未來是否有機會合作戲劇作品時，許光漢馬上回「能夠一起工作是一種榮幸，這是我從未想過的，未來期望能演她的下屬或是保鑣」，妞編輯敲碗未來兩位能合作戲劇演出啊！

國民男友跟上「燙燙葫蘆」迷因舞蹈！

南韓除了掀起〈晚安大小姐〉迷因曲，最近又出現了小六生網紅徐Eve（서이브）推出的〈麻辣糖葫蘆〉，除了將糖葫蘆的韓文「탕후루」拆解成「탕」和「후루」，以「후루루呼嚕嚕」的諧音作為副歌，許光漢也在影片中跳「燙燙葫蘆」的迷因舞蹈，手比槍的做出放電的姿勢實在太帥，妞妞們不快截圖收藏！

台灣版的撩妹！

許光漢：「要來我家看貓嗎？」

最Local的撩妹語錄！在《青春18x2 通往有你的旅程》電影，許光漢與清原果耶上演浪漫的純愛之旅，許光漢則在影片中分享台灣版的撩妹語錄，「吃飽了嗎？我家的貓最近多長大一點蠻可愛的，要來我家看貓嗎？」最後害羞表示這是聽我朋友的說法，不要說是我教你的。

出演《八戒 決戰未來》配音

自認「祖孫情」最為動人！

https://www.instagram.com/p/C7li6tfP6_i

近期在電影《八戒 決戰未來》為中文版八戒配音，許光漢特別分享劇中的「祖孫情」讓他感觸最深，透過每次的配音過程會聯想到奶奶和外婆，每次見面都覺得她們又老了一點點，自己也會很感嘆，因為工作很忙，每次回去就會看到她們多長了一些白頭髮、細紋，很心疼。

【延伸閱讀】

《青春18x2》許光漢：從演以來最貼近自我的角色、親曝「初戀」浪漫騎車回憶！

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！