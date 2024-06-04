王瞳難得脫了！拍八點檔「1天4餐暴肥」　節食忌口超辣成果出爐

圖文／鏡週刊

王瞳前陣子在八點檔劇組吃吃喝喝，呈現大一號的狀態，近期突然瘦成一道閃電，原來她接下代言，難得穿泳裝上陣，秀出長腿和小蠻腰，她坦言原本胖到50大關，努力節食忌口，才瘦回44公斤的理想體重，但也賺進百萬代言費。

王瞳因艾成猝逝後，一度食不下嚥，骨瘦如柴，但隨著加入八點檔演出，一天4餐，加上朋友聚餐，有吃宵夜的習慣，想不胖都難，162公分的她，曾飆破50公斤，自己看到體重計嚇了一跳，大因為身材變化受邀代言瘦身品牌，開始努力調整體態。

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▲王瞳前陣子拍戲時臉圓圓。民視提供

為了拍瘦身形象照，難得穿泳衣上陣，王瞳說：「原本以為自己不敢穿那麼少拍照，沒想到拍了好多套，成果出來，最好看的是泳裝，因為比例勻稱。」其實王瞳工作時會克制食量，「逼自己吃到7分飽就要停下來，但只要沒拍戲，到處聚餐，就會腫起來」，加上年紀漸長，代謝也的確變慢，是相當殘酷的事實。

▲王瞳拍攝瘦身廣告穿少少，一直想笑場。（臉書圖片）

前陣子王瞳加入民視八點檔《愛的榮耀》後，有被眼尖粉絲發現較圓潤些，但一開始角色設定中性，常常穿寬鬆工地服裝，其實看不太出來，近期重拾女人味後，幸好成功塑身，自己看了也開心。



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