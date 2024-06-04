阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」！心死揭共創真相：完全兩件事

記者潘慧中／綜合報導

阿沁日前在社群網站控訴，Faye（詹雯婷）2018年發行的《蒼穹》疑似抄襲他以前的創作。事後，Faye透過律師表示，此案經智慧財產及商業法院判決，已駁回陳建寧、黃漢青的訴訟。對此，他4日凌晨再度隔空喊話了！

▲阿沁公開共創過程的錄音證據。（圖／翻攝自Instagram／fir.real）



阿沁聲稱，當發現Faye擅自將大家共創的成果《蒼穹》用個人名義發行後，他只希望女方能將大家的名字放進去以示尊重，「可惜這個署名，我一等就等了雯婷四年。」

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未料4年後，Faye僅當面表示，所謂「共創過程的完整版錄音」只能說明飛兒樂團當下只是在開一場「行政會議」，並非在寫歌，「阿沁、建寧，以及你們所有人當時只是在場為我個人專輯寫歌、討論、以及伴奏！！！」

▲Faye、陳建寧老師、阿沁多年後對簿公堂。（圖／記者黃哲民攝、晴空未來提供）



對此，阿沁坦言親耳聽到Faye脫口「行政會議」4個字後，當下心已死，「法律行動只是對我音樂生涯尊嚴最後防禦罷了。（嘆氣）」但對於判決結果，他或許早已無所謂了，「這把年紀，我可以不要名、也不要利。等待妳回應的這4年，只希望妳可以『學會尊重』。」

阿沁透露，Faye 15年前曾哭說「建寧不尊重我的音樂」，對此，他同意女方的感受，「阿沁很多時候，我也跟妳一樣很不喜歡建寧老師很多部分。但，雯婷，討厭一個人與推翻共創事實，這完全這是完全兩件事。」

最後，阿沁想再度向Faye喊話，雖然雙方在這10年來不常聯繫，但不覺得彼此有何仇恨，「我不知道妳經歷了什麼、遇到了什麼？為何會變成如今的樣子？」想請對方回想當初一起熬夜玩音樂的快樂，「曾經的寫歌美好回憶，我只想問雯婷，妳真的全都忘了嗎？」