孫家親友「安佐被下的不是蠱」！揭泰國內幕：需要求救爸媽

圖文／鏡週刊

7年前，孫安佐在美國賓州就讀高中時因持有大量槍械及彈藥，還揚言恐攻學校，導致自己遭關押長達238天之後，才被遣返回台。根據熟悉孫家的友人透露，從此之後孫安佐狀況變得不好，家中氣氛也都僅維持表面上的和平，其實暗潮洶湧。

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尤其此次孫安佐在泰國出事，狄鶯接受專訪更說孫安佐經由阿乃介紹，去那幫四海幫做翻譯，結果在泰國被「下蠱」，才會出現神智不清、鬧事的狀況，始作俑者是阿乃介紹的「四海幫子軒」，於是狄鶯氣炸說道：「他（子軒）讓我兒子變成這樣，我跟他沒完！」不過就本刊了解到的內幕，其實事情更加複雜且「水很深」。

孫家親友向本刊透露，其實孫安佐被下的不是蠱，而是其他不明物品，導致他需要向人在台灣的爸媽求援；難怪孫安佐堅稱「自己被下蠱」「警察跟一些巫醫一起合作竊取能量」「整個普吉島都很像一個實境秀，以我為中心，皇室、警察、巫醫都有參與我泰國的事情」，一切感知相當離奇。

不僅如此，孫安佐目前看似不穩的現況，其實都是戒斷症狀。據查，戒斷症狀除了生理不適還得面對噁心、嘔吐、眩暈、精神恍惚、焦慮等，部分患者更會產生胡言亂語、失去方位感、運動不協調、失去性欲或性能力等現象。

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