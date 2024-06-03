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翁馨儀險被誤會吃霸王餐！　老公1舉害她尷尬：氣死

記者王靖淳／綜合報導

女星翁馨儀2013年與張菲次子張少懷結婚，婚後育有1對寶貝兒女，1家4口感情甜蜜幸福，平時也會在社群分享日常，今（3）日她就發文分享，與老公去吃飯時差點被店家誤會吃霸王餐，同時也在文中還原事情的經過，直呼：「被師丈（張少懷）氣死！」

▲翁馨儀。（圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）

▲翁馨儀會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）

翁馨儀透露，日前和張少懷去吃1家韓式料理，不過2人在吃完準備結帳時卻發生1個小插曲。翁馨儀表示，自己看著老公往櫃台方向前進後直接走出店外，原本以為對方是在外面抽菸等她吃完，結果她吃完走出去之後，才發現老公不見了，後來打電話問了才得知，對方是跑去把2千元的大鈔換成散鈔。

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▲翁馨儀。（圖／翻攝自Instagram／帳號名稱）

▲翁馨儀抱怨老公都等不及拍照就先吃了。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

為此，翁馨儀感到頗無言，她向老公表示自己身上有錢，同時也反問對方怎麼沒跟她說一聲，怕店家會誤以為他們沒付錢就跑了，結果張少懷竟然回她：「我想說妳沒吃那麼快。」使她尷尬地衝回店裡付錢，同時也無奈抱怨：「被師丈氣死！」貼文一出，讓不少網友笑翻，「好有畫面感，整個笑出來」、「師丈故意的⋯⋯⋯哈哈」。

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