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YTR超強認出軌、約炮被罵爆！　網怒轟根本沒反省：噁心

記者王靖淳／綜合報導

台馬跨國情侶「超強系列」和「Soya手癢計劃」在YouTube上擁有44萬訂閱，不過女方在4月時透過社群宣布彼此已經結束4年感情，消息一出令不少喜愛他們的粉絲感到震驚，也開始紛紛猜測2人分手的原因。為此，「超強系列」今（3）日拍片坦承出軌、約炮，影片曝光後，引發許多網友湧入留言區砲轟。

▲超強系列。（圖／翻攝自Instagram／帳號名稱）

▲YouTuber超強系列和Soya手癢計劃已分手。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）

超強系列坦言，在跟Soya交往的期間有約過炮也有出軌的事實，「對於感情不忠，我做了1個非常錯誤的示範。對於默默支持我們的觀眾朋友，感到非常抱歉。我知道有很多人對我失望、甚至想退追，我都可以理解，有要指責跟謾罵的，我都虛心接受。我沒有要找任何藉口，做錯就是做錯，我真的感到非常的抱歉、也很慚愧。」

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▲超強系列。（圖／翻攝自YouTube／超強系列）

▲超強系列拍片承認自己劈腿、約砲。（圖／翻攝自YouTube／超強系列）

超強系列透露，交往期間，自己一共提過2次分手，但每次都仍會心軟去找對方複合，他坦言在發現對Soya的感情已經沒有以往那麼強烈時，剛好透過工作認識1位讓他心動的對象，也就是外界口中的短髮女。超強系列表示他從短髮女身上獲得特別的感受，沒想到在決定向Soya提分手前，被對方發現自己寫給短髮女的生日情書，「我還是沒有處理好，只能套上腳踏兩條船的罪名。如果說出軌也是一種罪，我現在真的很希望可以進監獄服刑。」

▲超強系列（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲超強系列的影片湧入網友砲轟。（圖／翻攝自YouTube／超強系列）

影片曝光後，立即引發大批網友關注，不少人湧入影片下方寫下砲轟的留言，除了痛批超強的行為很噁心且自私之外，同時也懷疑他感覺根本沒有在反省，甚至還有網友酸他「建議改名成超噁」。紛紛表示Soya很可憐，認為她最終選擇離開超強是正確的決定，「想在留言區幫Soya加油」、「Soya離開你會過更好，還好她離開了」。

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網紅, YouTuber, 超強系列, Soya手癢計劃

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