「短髮小三」曝光！44萬YTR劈4年女友　她PO私訊正宮對話截圖

▲超強系列3日證實，因為劈腿而與Soya分手。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有44萬訂閱的YouTuber「超強系列」和「Soya手癢計劃」是一對台馬跨國情侶，上月證實兩人已經結束4年的感情，男方3日也證實劈腿「短髮女」。對此，「短髮女」石靜也PO出事後跟Soya道歉的對話表示，「對於Soya造成的總總傷害我非常對不起，真心祝福她往後的日子」。

石靜3日在7.9萬人追蹤的IG發出與Soya在3月的對話截圖表示，她2月底跟「超強系列」等友人前往馬來西亞拍片，男方於2月27日私下表明心意，並告知她會在3月底和Soya泰國出差後提出分手。

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▲▼7.9萬人追蹤的網美石靜。（圖／翻攝10ching_）



石靜表示，她沒有拒絕「超強系列」的心意，選擇遊走在模糊地帶，「證明我有錯，我願意承擔。對於Soya造成的總總傷害我非常對不起，真心祝福她往後的日子」。

網友看完紛紛留言，「你就不能跟你名字一樣，像石頭一樣靜靜嗎？不要再信息soya了」、妳男友我搶走了，這碗雞湯妳喝下去補補身體」、「你的每一字每一句都是在二次傷害對方，加害者到底有什麼資格講這些話啊」、「加害者鼓勵受害者，第一次看到」。

▼石靜PO出給正宮私訊。（圖／翻攝10ching_）

